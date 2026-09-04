Seguridad

Emiten Más Órdenes de Aprehensión por Muerte de Paciente en Clínica de Tijuana

La Fiscalía investiga el funcionamiento del centro de rehabilitación y Coepris revisa permisos, registros y situación laboral de los detenidos

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