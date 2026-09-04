Emiten Más Órdenes de Aprehensión por Muerte de Paciente en Clínica de Tijuana

La Fiscalía General de Baja California informó que fueron emitidas más órdenes de aprehensión relacionadas con la muerte de un paciente ocurrida al interior de una clínica de rehabilitación ubicada en la colonia Ejido Matamoros, en la zona este de Tijuana.

El homicidio ocurrió el pasado 21 de agosto dentro del centro de rehabilitación. Tras el fallecimiento, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación.

De acuerdo con la Fiscalía, el cuerpo también presentaba diversas lesiones. Hasta el momento, dos personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos, mientras que la investigación continúa.

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade, señaló que la víctima llevaba pocos días internada en el centro, al que había ingresado por consumo de sustancias.

Además de la investigación penal, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California (Coepris) lleva a cabo una revisión administrativa del establecimiento.

La fiscal explicó que dentro de esta inspección se revisan registros, permisos y la situación laboral de las personas detenidas, con el objetivo de determinar qué relación tenían con la clínica y si contaban con la capacitación necesaria para brindar atención a los pacientes.

“Ya estaban presentando un cierto servicio como colaboradores, eso lo va a verificar Coepris, cuál es la situación que tenían, la relación con la clínica, si tenían incluso algún tipo de contratación laboral”, señaló Andrade.

Agregó que también se revisará si las personas involucradas contaban con capacitación para el tratamiento y atención de pacientes dentro del centro de rehabilitación.

Finalmente, la Fiscalía informó que mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para dar seguimiento al funcionamiento de las clínicas que forman parte de este grupo de centros de rehabilitación y verificar las condiciones en las que operan.

La investigación permanece abierta y corresponderá a las autoridades determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas.

APG