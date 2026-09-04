Homicidios

Vinculan a Homicida de Hombre Hallado en Cárcamo de SIMAS en Acuña, Coahuila

La víctima tenía diez heridas cortantes y diversas lesiones en la cabeza.

Vinculan a Homicida de Hombre Hallado en Cárcamo de SIMAS en Acuña, CoahuilaEl cuerpo del hombre fue localizado al interior de un cárcamo en Acuña. Foto Ilustrativa: N+

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