Tomás 'N' fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y ocultamiento de un cuerpo, en agravio de Manuel Rodríguez de 52 años, cuyo cuerpo fue localizado al interior de un cárcamo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), en Ciudad Acuña.

Autoridades informaron que Manuel Rodríguez murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo y fractura de cráneo, el cuerpo tenía al menos diez heridas cortantes y diversas lesiones cortocontundentes en la cabeza.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos y Protección Civil tras el reporte realizado por trabajadores del lugar, las autoridades realizaron las maniobras necesarias para ingresar al cárcamo y recuperar el cuerpo.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Francisco Rodríguez Carranco, informó que durante la audiencia correspondiente la autoridad judicial determinó imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos meses, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Asimismo, el juez fijó el próximo 3 de noviembre como fecha para el cierre de la investigación complementaria. Será al concluir este periodo cuando se determine la situación jurídica que corresponda conforme al avance del proceso y a los datos de prueba que sean presentados.