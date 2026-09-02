Seguridad

Procesan a Yoltic Mikhail 'N' en Puebla: Acumula 25 Carpetas de Investigación

El imputado permanecerá en prisión preventiva señalado de abuso de confianza, mientras la Fiscalía General del Estado indaga sobre fraude y amenazas.

Yoltic Mikhail 'N' vinculado a proceso por abuso de confianza en Puebla.Yoltic Mikhail 'N' vinculado a proceso. Foto: Fiscalía de Puebla

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El caso de Yoltic Mikhail 'N' en Puebla destapa 25 investigaciones por abuso de confianza y fraude. Las víctimas exigen justicia mientras el imputado permanece en prisión preventiva.

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