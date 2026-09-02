Procesan a Yoltic Mikhail 'N' en Puebla: Acumula 25 Carpetas de Investigación

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación proceso de Yoltic Mikhail 'N' luego de estar presuntamente relacionado con el delito de abuso de confianza, además, deberá permanecer en prisión preventiva como parte de las medidas cautelares.

Se dio a conocer que las autoridades mantienen abiertas 25 carpetas de investigación relacionadas con el hoy detenido, iniciadas a partir de denuncias de diversas víctimas; De éstas, 16 corresponden a abuso de confianza, ocho a fraude y una a amenazas.

Cabe destacar que también se ejecutó una orden de cateo por parte del personal de la Fiscalía para complementar los actos de investigación, en donde se logró el aseguramiento de nueve vehículos presuntamente relacionados con los hechos denunciados.

Por otro lado, durante el proceso jurídico de Yoltic Mikhail 'N' se dio inicio a las audiencias en donde el Ministerio Público expuso datos de prueba ante la autoridad judicial, por lo que el Juez de Control determinó su vinculación a proceso, ratificó la prisión preventiva justificada en su contra y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Yoltic Mikhail N., investigado por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza. Durante la audiencia, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que… pic.twitter.com/dfKsdNwWtB — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 2, 2026

Además del caso de presunto abuso de confianza por el que ya fue procesado, se encuentran otras dos carpetas de investigación judicializadas en espera de la formulación de imputación correspondiente.

Por este caso, las víctimas de Yoltic Mikhail 'N' rompieron el silencio hablando sobre los delitos que, aseguran, cometió el hoy detenido, por lo que exigieron aplicar todo el peso de la ley contra el sujeto al que depositaron su confianza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Víctimas de Fraude Revelan Amenazas de Muerte por Yoltic Mikhail 'N' en Puebla

Lizeth Salazar, una de las afectadas, mencionó en rueda de prensa que Yoltic Mikhail 'N' le rentó muebles, mobiliario, inflables y mantelería que ascienden a más de 100 mil pesos, el cual ya no lo regresó y cuando se lo exigió de vuelta, asegura que la amenazó, esto agregó: "Cuando yo lo solicité me amenazó diciendo que tenía familia en Tenancingo que ellos acababan de matar a un joven por la zona."

Otra de las víctimas aseguró que el hoy imputado lo amenazó enseñándole armas y diciendo que tenía lazos con grupos delictivos. Además, la investigación indica que desde 2019 rentó vehículos a decenas de personas para uso de taxi de plataforma y a quienes dejó de pagar y no devolvió las unidades rentadas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continuará con la integración de las investigaciones para establecer responsabilidades penales y procurar la reparación del daño a favor de las personas agraviadas.

Con información de N+

MCS