Usaban Casas de Iztacalco y Venustiano Carranza como Presuntas Bodegas de Droga en CDMX

Tres personas fueron detenidas durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, donde autoridades capitalinas aseguraron posible droga.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), señaló que los dos domicilios eran presuntamente utilizados para almacenar y embalar sustancias ilícitas.

La primera intervención tuvo lugar en un inmueble localizado sobre la calle Labradores, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

En ese sitio, los agentes detuvieron a una mujer de 31 años y aseguraron aproximadamente 500 gramos de una sustancia con características similares a la cocaína, además de un celular.

El segundo cateo se realizó en una vivienda ubicada en la Calle 5, colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco.

Durante la diligencia fueron detenidos un hombre de 31 años y una mujer de 29 años. En el inmueble, las autoridades localizaron alrededor de 50 gramos de una sustancia con características de metanfetamina, 118 dosis de posible cocaína y 112 dosis de aparente marihuana.

FBPT