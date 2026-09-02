Seguridad

Usaban Casas de Iztacalco y Venustiano Carranza como Presuntas Bodegas de Droga en CDMX

Autoridades capitalinas aseguraron casi un kilogramo de posible droga

Cateo en CDMXElementos de la SSC CDMX realizaron dos cateos en inmuebles de Iztacalco y Venustiano Carranza. Foto: SSC CDMX

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