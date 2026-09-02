Rescatan a Hombre que Se Atoró en Montacargas en Centro Histórico CDMX

En una plaza comercial de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), un joven de aproximadamente 20 años de edad quedó atorado en un montacargas, lo que desató la movilización de los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle Correo Mayor, en el Centro Histórico, hasta donde llegó personal de distintas dependencias capitalinas para el rescate.

Policías auxiliares, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) entraron a la plaza para las labores correspondientes.

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De acuerdo con las autoridades, el joven quedó atorado en la parte del cubo del elevador, por lo que sus compañeros llamaron de inmediato al número de emergencias 911.

Tras el rescate, los paramédicos iniciaron su valoración médica para descartar que tuviera fracturas, aunque se determinó su traslado en una ambulancia al Hospital de La Villa, para continuar con la atención correspondiente.

SPB