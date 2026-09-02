Accidentes

Rescatan a Hombre que Se Atoró en Montacargas en Centro Histórico CDMX

Los servicios de emergencias trasladarán al joven al hospital de La Villa

Centro (Área 6), Cuauhtémoc | Itzel Cruz AlanisServicios de emergencia en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: N+
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