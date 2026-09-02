Pronóstico del tiempo

Clima en Veracruz: Pronostican Altas Temperaturas y Baja Probabilidad de Lluvias

Se espera ambiente diurno caluroso y bochornoso, especialmente con posibilidad para precipitaciones y tormentas, pero con probables eventos aislados en montañas y partes altas de las cuencas del sur.

Temperaturas aumentan y lluvias disminuyen en la gran parte de la entidad veracruzanaTemperaturas aumentan y lluvias disminuyen en la gran parte de la entidad veracruzana. Foto: Facebook - Ceec Protección Civil

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En Veracruz: Las temperaturas aumentan y las lluvias disminuyen. Podrían ocurrir tormentas aisladas en zonas montañosas.

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