Clima en Veracruz: Pronostican Altas Temperaturas y Baja Probabilidad de Lluvias

En redes sociales las autoridades en materia de Protección Civil en la entidad dieron a conocer información acerca del pronóstico del clima.

En el cual se prevé un aumento gradual de las temperaturas, favoreciendo un ambiente diurno caluroso y bochornoso, principalmente en regiones de llanura y costa, durante la noche y madrugada se espera templada a fresca.

Las autoridades de meteorología informan que la probabilidad de lluvias y tormentas disminuirá, aunque aseguran que no se descartan eventos aislados en regiones montañosas y partes altas de las cuencas del sur, principalmente durante la tarde-noche.

En las próximas 24 a 72 horas se prevé baja probabilidad de lluvias con probables eventos dispersos en regiones montañosas y sectores del sur de la entidad veracruzana.

El viento continuará dominando del Sureste, Este y Noreste de 20 a 35 km/h, con rachas en zonas costeras y mayores en probables áreas de tormenta. Oleaje de 0.5 a 1.0 metros cercano al área de costas.

Esto, derivado del predominio de una circulación anticiclónica sobre el territorio nacional y la presencia de una vaguada al suroeste del Golfo de México.

Se exhorta a la población a extremar precauciones ante los efectos del calor y las lluvias, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.