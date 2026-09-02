Alerta por Monzón Mexicano y Ciclón Marie Juntos: Habrá Lluvia Muy Fuerte con Tormenta Eléctrica

La tormenta tropical Marie se fortalecerá a huracán en las próximas horas en el Pacífico, durante su trayectoria hacia el suroeste de Baja California Sur, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En lo que va de la temporada de ciclones 2026, 13 fenómenos se han formado en el Pacífico, el último hasta ahora es Marie, que podría alcanzar la categoría 2 como huracán.

El ciclón Marie se ubicó la mañana de este miércoles a 670 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h.

Esta mañana, la #TormentaTropical Marie se localizó a 670 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Su circulación reforzará la probabilidad de #Lluvias en dicha entidad y el occidente de #México. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/YbxpV7uP0N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

Varios fenómenos a la vez, como el monzón mexicano, Marie, canales de baja presión y las ondas tropicales 35 y 36 provocarán fuertes lluvias, con posibles descargas eléctricas y granizo, en gran parte del país. Ante el pronóstico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población reforzar las medidas de autocuidado.

El monzón mexicano generará lluvias de fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y rachas de viento, en el noroeste de México. Mientras que la tormenta tropical Marie provocará oleaje elevado en la PDenínsula de Baja California y en las costas del Pacífico, así como precipitaciones intensas en el occidente del país.

En tanto, canales de baja presión, la entrada de la nueva onda tropical 36 en la Península de Yucatán y el avance de la onda tropical 35 en el sur, ocasionarán chubascos en las zonas centro, occidente, noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, alertó la CNPC.

Para las zonas con mayor riesgo de tormenta, las autoridades recomendaron no cruzar a pie ni en vehículo ningún cuerpo de agua, arroyo, vado o calle anegada. Además, pidieron mantenerse bajo resguardado en inmuebles seguros, lejos de árboles, postes y estructuras endebles y revisar que las coladeras, desagües y cualquier paso de agua estén libres de basura para facilitar el flujo de agua que se acumule.

También, es importante ubicar los refugios temporales más cercanos, conocer las rutas de evacuación y mantener a la mano una mochila de emergencia con documentos oficiales protegidos en bolsas herméticas.

RMT