Pronóstico del tiempo

Alerta por Monzón Mexicano y Ciclón Marie Juntos: Habrá Lluvia Muy Fuerte con Tormenta Eléctrica

Al menos cinco estados de la República mexicana serán los más afectados por las intensas precipitaciones de este miércoles: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit y Michoacán

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Clima en México: Oleaje por Tormenta Marie y Lluvias por Ondas Tropicales

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Marie se convertirá en huracán y junto al monzón mexicano provocará lluvias muy fuertes en varias regiones de México. Conoce las medidas de seguridad y mantente informado sobre el clima en tu zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+