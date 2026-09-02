Pronóstico del Clima en Nuevo León: Sensación Térmica Podría Alcanzar los 40ºC

La zona metropolitana de Monterrey inició la mañana con temperaturas de entre 26 y 27 grados centígrados, bajo condiciones variables de nubosidad en distintos puntos del área metropolitana. Durante las primeras horas del día, en el Aeropuerto del Norte se reportó cielo cerrado, mientras que en el aeropuerto comercial se registraron escasas nubes. Estas condiciones generaron algunas variaciones en las temperaturas de acuerdo con la zona.

Para este miércoles y jueves se pronostican temperaturas máximas de entre 37 y 38 grados centígrados a la sombra. Debido a las condiciones de humedad y al ambiente cálido, la sensación térmica podría alcanzar entre 39 y 40 grados. El pronóstico contempla tardes mayormente soleadas y con muy bajas probabilidades de lluvia, por lo que se espera que ambos días sean especialmente calurosos para la población de Monterrey y su área metropolitana. Ante estas condiciones, se recomienda tomar precauciones, principalmente durante las horas de mayor intensidad de calor, así como mantenerse hidratado y evitar exposiciones prolongadas al sol.

El panorama comenzará a cambiar a partir del viernes, cuando aumentarán las posibilidades de precipitaciones en la región. El pronóstico contempla entre 50 y 57 por ciento de probabilidad de lluvia durante viernes, sábado y domingo. De concretarse estas condiciones, el fin de semana podría presentar chubascos y tormentas, principalmente durante las tardes. Las probabilidades disminuirían durante lunes y martes, para posteriormente incrementarse nuevamente hacia miércoles y jueves de la próxima semana.

La presencia de un canal de baja presión y un centro de baja presión podría generar la inestabilidad necesaria para el desarrollo de tormentas en la región. Con la llegada de las precipitaciones, las temperaturas máximas podrían disminuir y mantenerse alrededor de los 33 y 34 grados a partir del sábado, condición que podría prevalecer durante buena parte de la próxima semana.

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En el Pacífico, la Tormenta Tropical “Marie” se localizaba aproximadamente a 700 kilómetros al sur de Los Cabos, Baja California Sur, con vientos sostenidos de hasta 100 kilómetros por hora. El sistema mantiene una trayectoria hacia el noroeste y se esperaba que pudiera alcanzar la categoría de huracán durante este miércoles. Sin embargo, debido a su desplazamiento, no representa riesgo para el territorio nacional. Por otra parte, los remanentes de la Tormenta “Edouard” sobre Texas continúan generando lluvias torrenciales, además de condiciones favorables para inundaciones en algunas zonas.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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