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Pronóstico del Clima en Nuevo León: Sensación Térmica Podría Alcanzar los 40ºC

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Monterrey alcanza los 38 gradosMonterrey tendrá días muy calurosos.Foto: N+

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