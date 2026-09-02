Medio Ambiente

Aumenta Basurero Clandestino Ubicado en Acceso a Playa Bagdad en Matamoros

Esta acumulación de basura representa un problema de contaminación visual para los visitantes, ya que en el lugar se puede observar todo tipo de desechos.

Aumenta Basurero Clandestino Ubicado en Acceso a Playa Bagdad en MatamorosAumenta Basurero Clandestino Ubicado en Acceso a Playa Bagdad en Matamoros. Foto: N+

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El basurero clandestino en Playa Bagdad es un problema creciente. Sofás y plásticos reciben a los turistas en Matamoros.

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