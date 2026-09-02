Tráfico Ilegal de Loros Dispara Alerta en Yucatán: Esta es la Ruta de los Criminales

Una investigación relacionada con el tráfico de animales, particularmente de aves, ha revelado cómo los grupos criminales han encontrado nuevas rutas para comercializar estas especies. Yucatán se ha convertido en un punto clave para este delito.

De acuerdo con el estudio liderado por la Universidad Nacional de Australia (ANU), en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona (ASU), se estableció el mapa de las rutas ocultas que se usan para traficar loros salvajes por México.

“Revelando cómo evolucionan las redes criminales y ayudando a las autoridades a predecir dónde es más probable que operen los traficantes de vida silvestre a continuación”, afirmó la ANU.

Para la investigación se utilizaron diversas disciplinas, como la ecología del paisaje y criminología, con la finalidad de analizar el tráfico ilegal durante los últimos 30 años. Lo anterior derivó en un modelo capaz de identificar futuros puntos críticos del tráfico de aves.

Además, descubrieron que la mitad de las especies de loros originarios de México, están directamente amenazados, y detectaron que su estado de conservación ha empeorado.

El principal investigador, el Dr. George Olah, investigador de DECRA en la Fenner School of Environment and Society, afirmó que las redes de tráfico de fauna no son estáticas.

"Hemos visto cómo el comercio pasa de trampas oportunistas en zonas rurales a cadenas de suministro cada vez más sofisticadas impulsadas por la demanda urbana”, afirmó.

En el estudio también participa Rodrigo León Pérez, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF México), quien aseguró que las autoridades mexicanas, como la Profepa, ya estaban avanzando contra el comercio ilegal de loros.

"Sobre el terreno, en México, hemos visto cómo el comercio ha pasado de la trampa oportunista en zonas rurales a cadenas de suministro cada vez más sofisticadas impulsadas por la demanda urbana", afirmó.

Con el estudio internacional también se desarrolló una herramienta que proporciona inteligencia precisa y accionable que puede ser de utilidad para combatir

"Nuestra esperanza es que esta nueva herramienta de mapeo les proporcione la inteligencia precisa y accionable que necesitan para mantenerse un paso por delante de estas redes de tráfico”, señaló.

Para ver cómo los loros se desplazan de bosques a centros urbanos, usaron un modelado espacial que usualmente se asigna para los estudios del movimiento de la fauna a través de los paisajes.

Entonces, hicieron una réplica de todo el país como una red eléctrica y la red viaria funciona como un cable que da el “flujo” de los loros traficados, así detectan las rutas más usadas.

Es importante destacar que la actividad se concentró a lo largo de una red de corredores de alto riesgo, la cual abarca el sureste de México y la península de Yucatán. Los resultados de esta investigación serían clave para intervenir antes de que los animales traficados lleguen a sus destinos comerciales.

"Anticipando el comportamiento criminal e identificando cuellos de botella en el transporte público, las fuerzas del orden pueden desplegar estratégicamente recursos para interceptar a los traficantes antes de que los animales lleguen a los mercados urbanos”, afirmó el profesor Greg Asner de ASU.

EPP