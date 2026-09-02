Medio Ambiente

Tráfico Ilegal de Loros Dispara Alerta en Yucatán: Esta es la Ruta de los Criminales

Un estudio internacional revela cómo han evolucionado las rutas para traficar especies

Los traficantes de aves han encontrado nuevas rutas para comercializar lorosFoto: Archivo
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