Medio Ambiente

Conagua Reporta Nuevo Nivel de Agua en el Cutzamala por Lluvias

Las presas superaron el 80% de su capacidad, tras las fuertes precipitaciones de las últimas semanas

Tormenta en CDMX el 11 de agosto de 2026Cielo gris por tormenta en CDMX el 11 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro

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¡Buenas noticias! Las presas del Cutzamala superan el 80% gracias a las lluvias. El SMN pronostica más precipitaciones en México. ¿Llegaremos al 100%? Descúbrelo.

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