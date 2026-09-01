Conagua Reporta Nuevo Nivel de Agua en el Cutzamala por Lluvias

En México, seguirán las lluvias intensas en gran parte del territorio, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé que el Sistema Cutzamala se siga beneficiando y el nivel de las presas continúe en aumento.

El monzón mexicano y otros fenómenos meteorológicos, entre ellos, las ondas tropicales 34 y 35, provocarán lluvias fuertes hoy, en al menos 26 estados de la República.

Para el Estado de México, el Meteorológico Nacional pronosticó lluvias puntuales muy fuertes. Mientras que para la Ciudad de México (CDMX) prevé intervalos de chubascos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó, en su informe sobre el nivel del Cutzamala, que las presas superaron el 80% de su capacidad y se encuentran en el siguiente nivel:

Villa Victoria: 78.10%.

Valle de Bravo: 86.58%.

El Bosque: 72.98%.

El Cutzamala inició el mes de septiembre con el 81.05% de su capacidad total, es decir, con 634,252,000 metros cúbicos de agua, detalló la Conagua.

En agosto de 2025, el sistema de presas, que abastece de agua a varias zonas de la CDMX y del Estado de México, estaba en un porcentaje menor que en 2026, con el 73.44%.

Actualmente, para que el Sistema Cutzamala alcance el 100% de su capacidad, faltaría 18.95%, lo que equivale a 148,269,000 metros cúbicos de agua.

RMT