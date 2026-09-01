Pamela Cisneros, la Mujer Abatida tras Acuchillar a Dos Personas en Times Square

Conforme pasan las horas se tienen más datos sobre el asesinato de la vicepresidenta del Bank of America, Erin Piacenti, de 32 años, después de que la policía informara que una mujer con un cuchillo apuñaló al azar a dos personas en Times Square, una zona turística y teatral, situada a pocas manzanas de la torre de oficinas de la institución bancaria.

La agresora sacó repentinamente dos cuchillos de una bolsa, apuñaló a un hombre y luego atacó a Piacenti.

Estos son los cuchillos que usó Pamela Cisneros. Foto: @NYPDnews

La policía la identificó como Pamela Cisneros, de 49 años, quien murió abatida por los agentes luego de que intentó enfrentarlos con los objetos punzocortantes.

Jessica Tisch, comisionada de la Policía de Nueva York, informó que Cisneros tenía antecedentes de problemas de salud mental desde 2018, pero que no contaba con cargos penales en la ciudad.

De acuerdo con videos grabados por testigos mostraron a los agentes rodeando a la agresora mientras ella sostenía dos cuchillos, enseguida, uno de ellos sacó una pistola de descargas eléctricas, Cisneros intentó caminar hacia los agentes, respondió que no soltaría nada y que "preferiría matar" a los agentes.

Un asesinato con similitudes es el caso Luigi Mangione quien mató en diciembre de 2024 al CEO de la aseguradora de salud UnitedHealthcare, Brian Thompson. Actualmente enfrenta una posible condena de cadena perpetua sin libertad condicional.

La agresión fue grabada por cámaras de seguridad. Mangione utilizó una pistola 9 mm fabricada en parte con una impresora 3D equipada con un silenciador.

El agresor aseguró que tenía un profundo resentimiento hacia el sistema de salud privado de Estados Unidos. Afirmó que sufrió dolores crónicos por una lesión de espalda y que las aseguradoras le fallaron y destruyeron su vida.

En plataformas como TikTok, muchos usuarios manifestaron empatía o lo calificaron como una especie de "héroe popular" debido a la frustración colectiva que existe en Estados Unidos con las compañías de seguros de salud que rechazan tratamientos médicos.

El juez programó la lectura de su sentencia para el 18 de diciembre de 2026, donde los fiscales solicitarán formalmente la cadena perpetua.

HVI