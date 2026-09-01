Internacional

Pamela Cisneros, la Mujer Abatida tras Acuchillar a Dos Personas en Times Square

La atacante era una mujer de origen latinoamericano que contaba con problemas de salud mental

Pamela Cisneros, Mujer Abatida tras Asesinar a Vicepresidenta del Bank of America en Times SquarePamela Cisneros, identificada como la atacante de la vicepresidenta del Bank of America, Erin Piacenti. Foto: @dastansullivan

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