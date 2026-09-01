Seguridad

Fiscalía Tiene Identificados a los Responsables del Incendio en el CUM en Sonora

El fiscal general de justicia del estado señaló que los tienen identificados, así como al grupo criminal al que pertenecen y las armas utilizadas.

Físcalia Tiene Identificados a los Responsables del Incendio en el CUM en SonoraFíscalia Tiene Identificados a los Responsables del Incendio en el CUM en Sonora. Foto: Archivo N+

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