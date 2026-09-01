Fiscalía Tiene Identificados a los Responsables del Incendio en el CUM en Sonora

Se tienen identificadas a las personas responsables de ocasionar daños con fuego en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples, CUM, previo al evento Noche Suprema, informó el fiscal general de justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez.



Refirió que desde el pasado viernes iniciaron las labores de investigación y hasta ahora se ha tenido el desahogo de testimoniales que son de utilidad para su localización y captura.

“Se hizo un despliegue para la localización de los probables, la información que nos dieron no correspondía al vehículo en el que habían huido, más allá de ello se ha citado a comparecer a un sin número de personas, seguimos declarando a todos ellos dentro y fuera del estado, ya tenemos identificados a los sujetos que participaron, al grupo criminal al que pertenecen y las armas que emplearon”, dijo.

El fiscal general de justicia en Sonora dijo que de acuerdo a las declaraciones de los organizadores, ellos no tenían conocimiento de que algunos de los participantes en el evento contaban con registros penales.

Así mismo se encuentran investigando sobre alguna relación directa o encubrimiento para sancionar a los responsables.