Muere Hombre al Caer del Cerro de Caleras en Torreón, Coahuila

Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida después de caer desde la parte más alta del Cerro de Caleras, ubicado la ciudad de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, se encontraba deambulando en una zona de los cerros cuando, por causas que aún no han sido determinadas, cayó al vacío desde una considerable altura.

El cuerpo quedó tendido entre las rocas y piedras, por lo que fue necesario el apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos para realizar las maniobras de rescate y recuperar el cadáver de la zona de difícil acceso.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron con las primeras investigaciones para determinar cómo ocurrió la caída y establecer las circunstancias en las que el hombre perdió la vida.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y se espera que posteriormente pueda ser identificado y entregado a sus familiares.