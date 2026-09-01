Seguridad

Muere Hombre al Caer del Cerro de Caleras en Torreón, Coahuila

Fue necesario el apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos para rescatar el cuerpo.

Muere Hombre al Caer del Cerro de Caleras en Torreón, CoahuilaAutoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Foto: N+

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