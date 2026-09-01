Seguridad

Detienen a 2 Presuntos Defraudadores en Guadalajara; Exigían 7 Mil Pesos a Hombre

Una pareja fue arrestada por intentar cobrar dinero a un sujeto que supuestamente fue engañado con un juego de apuestas conocido como ‘Dónde Quedó la Bolita’

Pareja detenidaDetienen a presuntos defraudadores que querían cobrar 7 mil pesos a un hombre en Guadalajara. Foto: Policía de Guadalajara

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En Guadalajara, arrestan a una pareja por fraude tras exigir 7 mil pesos a un hombre engañado en el juego 'Dónde Quedó la Bolita'

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Detienen a Pareja por Presunto Fraude en Juego de Apuestas en Guadalajara