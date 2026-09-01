Detienen a 2 Presuntos Defraudadores en Guadalajara; Exigían 7 Mil Pesos a Hombre

Una mujer y un hombre fueron detenidos por policías de Guadalajara por el delito de fraude luego de que supuestamente engañaron a un sujeto en un juego de apuestas llamado ‘Dónde Quedó la Bolita’.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la Av. Juárez y Maestranza, en el centro de Guadalajara; la pareja exigía 7 mil pesos a un hombre al que no dejaban salir de un negocio.

La esposa de la víctima, abordó a los policías de Guadalajara y les mencionó que la pareja tenía a su marido dentro de una finca y no le permitían salir hasta que les pagara el supuesto dinero que les debía.

El hombre ya había otorgado 4 mil pesos a la pareja, sin embargo, los presuntos defraudadores exigían más dinero.

Tras su detención, a estas dos personas se les aseguró 4 mil pesos además de un tablero y boletos para juegos de azar.

“Los compañeros, al ingresar ven un cúmulo de personas, a lo cual, entre ellos está la víctima, a lo cual les refiere que a base de engaños lo están enganchando y le están quitando una cantidad de dinero, y a lo cual, a los compañeros les están señalando a un masculino y a una femenina que es la que a base de engaños en el juego de las canicas, el quitan la cantidad de dinero”, manifestó José Gonzalez, Comandante de la Policía de Guadalajara.

Los detenidos fueron identificados como Martha ‘N’ y Francisco ‘N’, quienes ya fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, y serán procesados por el delito de fraude.