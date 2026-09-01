Explosión de Tanque Presurizado Deja a Hombre con una Fractura en El Salto

Un trabajador de una empresa dedicada a la fabricación de bombas de agua y tanques presurizados en El Salto, terminó con un fuerte golpe en la cabeza y la fractura de una pierna tras un accidente.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre de 47 años estaba trabajando dentro de la empresa ubicada sobre el Camino al Cóndor, en el poblado de San José del Castillo, uno de los tanques que estaba manipulando explotó, lo que le causó las lesiones.

Hasta el punto arribó personal de Bomberos de El Salto y Protección Civil Jalisco para revisar las condiciones de seguridad de la empresa.

El trabajador fue trasladado a bordo de una ambulancia para recibir atención médica hasta un puesto de socorros.

“Solamente el recipiente, se abre de la apertura de la costura, de la soldadura, que es lo que le genera la expansión de la presurización y es el daño que genera al colaborador. No hay ninguna lesión que haya generado explosión o esquirlas del mismo tanque”, informó Leopoldo Padilla, director de Bomberos de El Salto.

El estado de salud del trabajador se reporta regular, sin embargo, la empresa continuó operando con normalidad, por lo que serán las autoridades competentes las que seguirán con las investigaciones y peritajes para determinar la causa que originó el estallido del tanque.