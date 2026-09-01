Accidentes

Explosión de Tanque Presurizado Deja a Hombre con una Fractura en El Salto

El empleado de una empresa resultó herido tras el estallido de un recipiente en el poblado de San José del Castillo

TanqueUn hombre sufrió la explosión de un tanque presurizado en El Salto. Foto: Policía de El Salto

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Explosión de tanque en El Salto deja a trabajador con fractura. Bomberos y Protección Civil investigan

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