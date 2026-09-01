Detienen a Menor con Tres Armas en Tijuana, BC; Hallan a Otro Sin Vida

Un adolescente fue asegurado en la colonia Zona Norte de Tijuana en posesión de tres armas de fuego y, durante la atención a un reporte en el que también fue localizado otro menor de edad sin vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCM), elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia preventiva el 31 de agosto cuando atendieron un reporte sobre una persona lesionada.

Al llegar al sitio, los agentes localizaron a un menor de edad que ya no presentaba signos vitales, por lo que se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención de las autoridades investigadoras.

En el mismo lugar fue detenido un adolescente, a quien los policías le localizaron tres armas de fuego tipo pistola: una calibre .380 y dos calibre 9 milímetros.

Además, los agentes aseguraron dos bolsas de tamaño considerable que contenían una sustancia con características similares a la marihuana.

El adolescente y los artículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, que continuará con las diligencias correspondientes y determinará si situación jurídica.

JMR