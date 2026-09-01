Seguridad

Detienen a Menor con Tres Armas en Tijuana, BC; Hallan a Otro Sin Vida

En el lugar fueron aseguradas tres pistolas, una calibre .380 y dos calibre 9 milímetros y dos bolsas con presunta marihuana.

Detienen a Menor con Tres Armas en Tijuana, BC; Hallan a Otro Sin VidaDetienen a Menor con Tres Armas en Tijuana, BC; Hallan a Otro Sin Vida | Foto: N+
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