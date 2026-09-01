Cae Presunto Implicado en Ataque Contra Comandancia de Ojocaliente, Zacatecas

Los operativos desplegados tras el ataque con explosivos registrado en Ojocaliente, Zacatecas, dejaron un detenido, identificado como Juan Pedro ‘N’, de 29 años, originario de Aguascalientes, quien estaría relacionado con el vehículo que contenía explosivos y que fue colocado afuera de la Comandancia Municipal.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso intentó escapar cuando conducía un vehículo en Piedra Gorda, en Cuauhtémoc. Posteriormente, arrojó ponchallantas y huyó a pie por una zona de cultivos, donde finalmente fue detenido.

En el lugar fueron asegurados un explosivo artesanal tipo niple, una granada de fragmentación, 22 ponchallantas, cinco cargadores abastecidos, droga y el vehículo.

A través de trabajos de inteligencia, se logró detectar un domicilio en Piedra Gorda donde supuestamente se encontraban algunos delincuentes. Al realizar un recorrido por la zona, las autoridades localizaron a uno de los presuntos integrantes, debido a que contaban con información suficiente para señalar que habría formado parte del equipo que llevó a cabo el atentado.

Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas compartio: “Se logró detectar un domicilio en Piedra Gorda donde supuestamente se encontraban algunos criminales, algunos delincuentes y efectivamente al hacer el recorrido se localizó a uno de los integrantes porque hay información suficiente para decir que formó parte del equipo que lleva a cabo el atentado