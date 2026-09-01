Seguridad

Cae Presunto Implicado en Ataque Contra Comandancia de Ojocaliente, Zacatecas

El detenido, de 29 años y originario de Aguascalientes, fue localizado en Piedra Gorda junto con artefactos

Detienen a hombre en ZacatecasDetienen a presunto implicado en ataque con artefactos explosivos. Foto: FGJE Zacatecas

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Capturan a Juan Pedro 'N', implicado en ataque con explosivos en Ojocaliente. Fue detenido en Piedra Gorda con granada, droga y más

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