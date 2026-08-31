Gobierno de Zacatecas Prepara Reconstrucción de Viviendas Dañadas por Explosión en Ojocaliente

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunció que el estado brindará respaldo institucional para reconstruir las viviendas con daños severos derivados del ataque con explosivos contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, y adelantó apoyo también para las que resultaron con afectaciones menores.

Monreal explicó que la ayuda se definirá conforme al dictamen que emita Protección Civil tras un recorrido de evaluación en la zona. Indicó que también se revisarán los comercios locales que sufrieron daños. Una brigada de la Secretaría de Obras Públicas y personal de Protección Civil, incluido su titular, ya se encontraban en el lugar; a ellos se sumó el Secretario General de Gobierno para definir un diagnóstico conjunto.

Personal de seguridad del Gobierno del Estado detalló que se realizan peritajes en 36 inmuebles: 17 ubicados cerca de la comandancia y el resto más alejados, afectados por la onda expansiva de la explosión. Los daños reportados van desde cristales rotos hasta afectaciones estructurales de mayor consideración.

Como parte de las medidas derivadas de los ataques, el gobierno estatal también revisa la reubicación de comandancias de policía municipal que se encuentran dentro de las manchas urbanas, con el fin de alejarlas de zonas habitadas por razones de movilidad y seguridad. La medida surge después de que la comandancia de Luis Moya sufriera un ataque similar.

El Secretario General de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, respondió a un señalamiento del alcalde de la capital, Miguel Varela, quien responsabilizó al gobierno estatal por lo ocurrido en Ojocaliente y llamó a la oposición a votar contra Morena en 2027.

Reyes calificó el pronunciamiento como un acto de "proselitismo político" y sostuvo que el edil usa el hecho como "cortina de humo" ante las exigencias que enfrenta en su propio municipio, para lo cual presentó cifras de reducción de homicidios en la capital zacatecana durante la conferencia.