Seguridad

Gobierno de Zacatecas Prepara Reconstrucción de Viviendas Dañadas por Explosión en Ojocaliente

Personal estatal evalúa daños en 36 inmuebles cercanos a la comandancia atacada, desde vidrios rotos hasta afectaciones severas

Gobierno de Zacatecas Prepara Reconstrucción de Viviendas Dañadas por Explosión en OjocalienteLugar donde fue colocado, presuntamente, un vehículo con un artefacto explosivo. Foto: Cuartoscuro
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