Accidentes

Tres Caballos Mueren Atropellados en la Carretera Federal 57 en Querétaro

Los ejemplares fueron encontrados a la altura de El Colorado, donde personal de Protección Animal acudió para atender el reporte y realizar las diligencias correspondientes.

Atropellan y Matan a Tres Caballos en El ColoradoAtropellan y Matan a Tres Caballos en El Colorado. Foto: N+

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Hasta ahora ningún propietario ha reclamado a los animales; autoridades exhortaron a mantenerlos bajo vigilancia para evitar nuevos riesgos en las carreteras.

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