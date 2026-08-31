Tres Caballos Mueren Atropellados en la Carretera Federal 57 en Querétaro

Tres caballos fueron atropellados y encontrados sin vida sobre la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de El Colorado, en el municipio de El Marqués.

El reporte fue atendido por personal del Instituto Municipal de Protección Animal de El Marqués, quienes acudieron al lugar para dar seguimiento al caso y realizar las acciones correspondientes.

Hasta el momento, ninguna persona se ha presentado ante las autoridades para acreditar la propiedad de los animales, por lo que se desconoce quién estaba a cargo de su resguardo.

La presencia de los ejemplares sobre la vialidad representa un riesgo tanto para los animales como para los automovilistas, debido a la posibilidad de que se registren accidentes.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a productores y propietarios de animales para reforzar las medidas de seguridad y mantener una supervisión constante, con el objetivo de evitar que los ejemplares escapen y lleguen a zonas de circulación vehicular.

Las autoridades correspondientes darán seguimiento al caso para determinar las circunstancias en las que los caballos llegaron a la carretera y cómo ocurrieron los hechos.