Accidentes

Muere Adolescente Luego de Sufrir Accidente en Motocicleta en Torreón

El menor circulaba en sentido contrario al momento del percance.

Muere Adolescente Luego de Sufrir Accidente en Motocicleta en TorreónEl cuerpo del adolescente fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+