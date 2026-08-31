Muere Adolescente Luego de Sufrir Accidente en Motocicleta en Torreón

Un adolescente de 16 años perdió la vida en el Hospital General de Torreón, luego de resultar gravemente lesionado tras sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de una motocicleta.

La víctima fue identificada como Saúl Martínez , quien ingresó al área de urgencias en estado crítico y con múltiples contusiones en diferentes partes del cuerpo. Pese a los esfuerzos del personal médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El percance ocurrió alrededor de las 22:12 horas del domingo sobre la calle Gustavo A. Madero, a la altura de la colonia Segunda Rinconada de la Unión, en el sector conocido como La Jabonera.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el joven circulaba presuntamente en sentido contrario cuando perdió el control de la motocicleta y terminó impactándose, sin que hasta el momento se reportara la participación de otro vehículo en el accidente.

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Tras confirmarse su muerte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y determinar oficialmente las causas del fallecimiento.