Mujer Resultó Lesionada durante un Accidente Vial en la Ciudad de Puebla

Una mujer de 21 años de edad resultó lesionada tras protagonizar con su camioneta un accidente vial mientras transitaba sobre el Boulevard del Niño Poblano en la ciudad de Puebla.

La unidad se encontraba sobre el camellón, luego de que la conductora perdiera el control de la misma chocando contra una de las estructuras que se encontraba en el sitio.

🚨 En el boulevard del Niño Poblano, Puebla, el @Gob_Puebla, atendió un percance vehicular. Una mujer de 21 años resultó lesionada con contusión en extremidad inferior; fue trasladada para recibir atención médica.

✅ El lugar quedó a cargo de Proximidad Vial.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/3O0U80OVGp — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 31, 2026

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla llegaron al lugar de los hechos donde atendieron a la joven quien presentaba una contusión en la extremidad inferior, por lo que fue trasladada a un hospital.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camioneta a Punto de Atropellar a una Mujer y sus Tres Hijos en Cholula

Tras atender a la mujer lesionada, la zona siniestrada quedó a cargo de los elementos de Proximidad Vial para retirar la unidad colisionada, mitigar riesgos para la población y reabrir la circulación vehicular.

De manera casi simultánea, en el municipio poblano de Tilapa, un adolescente de 13 años de edad derrapó mientras conducía una motocicleta sin portar el casco de seguridad reglamentario.

🚑 En Tilapa, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, brindó atención prehospitalaria a un menor de 13 años que sufrió un derrape en motocicleta sin casco.



⚠️ Presentaba heridas en rostro y rodilla; fue trasladado para recibir atención médica. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/0j0JHj5JXH — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 31, 2026

Personal de Protección Civil Estatal se movilizó hasta el lugar del accidente donde atendieron al menor de edad, quien resultó con heridas en el rostro y la rodilla, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Con información de N+

GMAZ