Accidentes

Mujer Resultó Lesionada durante un Accidente Vial en la Ciudad de Puebla

La camioneta terminó sobre el camellón del Boulevard del Niño Poblano, donde llegaron los cuerpos de emergencias para atender el percance vehicular.

Accidente Choque Camioneta Mujer Lesionada Boulevard Niño Poblano PueblaAccidente Deja Una Mujer Lesionada en Boulevard del Niño Poblano de la Ciudad de Puebla. Foto: X @PCGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una joven de 21 años resultó herida en un accidente en el Boulevard del Niño Poblano. La camioneta quedó sobre el camellón. Conoce cómo actuaron los cuerpos de emergencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+