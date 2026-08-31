Movilidad

Anuncian Descuento en Trámites Vehiculares de Puebla con Programa 'Ponte Al Día'

Actualmente más de 400 mil placas no están vigentes, por lo que el programa busca otorgar beneficios a quienes no están al corriente.

Trámites vehiculares en Puebla tendrán descuentos por programa 'Ponte al Día'.Trámites vehiculares en Puebla tendrán descuentos. Foto: N+ | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Más de 400 mil placas no vigentes. Aprovecha el programa 'Ponte Al Día' con descuentos de hasta 73% en adeudos vehiculares.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+