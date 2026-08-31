El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas anunció el programa de regularización “Ponte Al Día”, para que conductores paguen adeudos y llevan a cabo la renovación de placas para quienes no lo han hecho del año 2019 para atrás.

Así lo dio a conocer, Daniela Pérez Calderón, Secretaria de Finanzas quien agregó que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio del 2016, la vigencia de las placas, las tarjetas de circulación y los elementos de identificación vehicular se deben renovar cada tres años

La intención es incorporar nuevos mecanismos de seguridad y mantener un padrón vehicular actualizado. Los descuentos serán los siguientes; hasta el 73 por ciento en adeudo vehiculares, así como reducción en tenencia, control vehicular, multas recargos y actualizaciones.

Los costos para el reemplacamiento son; canje de placas $1,275 pesos, Tarjeta de circulación $700 pesos y baja de placas $175 pesos.

Actualmente hay más de 400 mil placas que no están vigentes, por lo que el programa de reemplacamiento está dirigido hacia ellos otorgando beneficios para estar al corriente.

El objetivo del programa es dar certeza y seguridad patrimonial a los propietarios o poseedores de vehículos, así como apoyar a la economía familiar con descuentos históricos.

La regularización con descuentos estará vigente a partir del 1 de septiembre y concluirá el 30 de noviembre.

Con información de N+

JAPR