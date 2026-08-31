Política

Reaparece Enrique Inzunza en el Senado: 'No Soy un Narcolegislador'

El senador independiente llegó a la Cámara Alta tras varios meses de ausencia luego de que el gobierno estadounidense lo acusara de presuntos vinculos con el crimen organizado

Reaparece Enrique Inzunza en el Senado: 'Son Patrañas las que se Me Atribuyen'Foto: N+

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