Reaparece Enrique Inzunza en el Senado: 'No Soy un Narcolegislador'

Después de casi 4 meses de ausencia física en el Senado, la tarde de este 31 de agosto, el senador Enrique Inzunza reapareció ofreciendo una conferencia de prensa, en la que habló de la investigación que pesa en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos.

Señaló que ha sido objeto de acusaciones mediáticas y calumnias, y que tras las acusaciones de Estados Unidos no se ha presentado ninguna prueba. Señaló que tiene la prerrogativa de no acudir a las citaciones de la FGR, esto debido a su fuero, pero indicó que se ha presentado a estas. Dijo ser una persona "constitucional y verídicamente inocente".

Sobre los señalamientos de Estados Unidos, dijo: "son patrañas las que se me atribuyen".

En respuesta a la reportera de N+, Claudia Flores, quien le cuestionó si tiene vínculos con el crimen organizado o algún integrante, Inzunza respondió: "absolutamente no", y dijo que él no es un "narcolegislador".

Tras su decisión de separarse de la bancada de Morena, como lo anunció en una carta la semana pasada, afirmó que él es un hombre de principios, y que no habría una ruptura con el partido, y anunció que se reunirá con ellos hoy mismo.

Al preguntarle si teme ir a la cárcel, el senador, ahora independiente, respondió que no tiene miedo a esto. "No, de ninguna manera". Sobre su negativa a pedir licencia, Inzunza indicó que desde un principio apuntó que haría uso de su defensa desde "el recto ejercicio del cargo", ya que es un hombre "congruente", "soy abogado de mí mismo". Y insistió en que el caso tiene connotaciones políticas.