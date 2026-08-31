Revelan Cómo Fueron los Ataques con Explosivos contra Policías de Ojocaliente

Luego de la explosión en inmediaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, las autoridades dieron a conocer cómo ocurrió la agresión con el artefacto explosivo, así como el estado de salud de las personas que resultaron lesionadas.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, el evento se registró alrededor de las 19:30 horas de ayer. Según el funcionario, el estallido presuntamente podría estar relacionado con una detención ocurrida el sábado 29 de agosto en el municipio de Villa García.

“La línea de investigación que se tiene sugiere que se trata de una reacción a los últimos resultados contra la violencia (en Zacatecas)”, señaló.

Reyes Mugüerza explicó que la agresión con explosivos en Ojocaliente, Zacatecas, ocurrió cuando un civil estacionó un vehículo afuera de las instalaciones de seguridad, lo dejó encendido y poco después se alejó varias cuadras adelante.

Una oficial municipal notó algo extraño en su conducta, por lo que salió a verificar la situación y a inspeccionar la unidad; poco después vino el estallido. Debido a que la zona es bastante concurrida, se reportaron grandes daños.

"La onda explosiva hizo un mayor daño a los inmuebles que están cercanos”, afirmó.

Asimismo, las autoridades señalaron que el auto que contenía el mecanismo explosivo al interior contaba con reporte de robo en Jalisco desde abril.

Debido a estos hechos, se mantiene un operativo constante en Ojocaliente, Zacatecas, principalmente de seguridad y para hacer un censo. Hasta el momento se tiene el registro de 17 inmuebles dañados, así como 38 más que presentan desde vidrios rotos hasta daños estructurales (los que están más cerca de la comandancia).

Se tiene conocimiento de 11 personas lesionadas que reciben atención médica en el Hospital Comunitario de Ojocaliente. Sin embargo, también se sabe que una de las víctimas se encuentra bastante grave de salud, por lo que su atención está a cargo del Hospital del ISSSTE.

El funcionario explicó que la explosión en la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas, estaría vinculada con la detención de un hombre originario de Aguascalientes un día anterior.

Lo anterior, porque en una carretera de Villa García, casi en los límites de Aguascalientes y Zacatecas, ocurrió un hecho similar donde se reportó un estallido. Durante las labores para atender esa emergencia, se detuvo al sujeto que es considerado un generador de violencia en la región.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para seguir en el proceso de pacificación”, afirmó.

Hasta el momento no han informado más detalles sobre quién es el hombre que fue aprehendido, así como el grupo criminal al que pertenece.

EPP