Política

Revelan Cómo Fueron los Ataques con Explosivos contra Policías de Ojocaliente

Las autoridades estatales confirmaron la detención de un hombre relacionado con el ataque a la comandancia de la policía municipal

La onda expansiva del estallido provocó severos daños en Ojocaliente, ZacatecasFoto: Cuartoscuro
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