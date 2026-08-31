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Rebeca Bernal Se va a Europa; Este es el Club que Fichará a la Futbolista Mexicana

La defensa mexicana registra un total de 65 apariciones internacionales con la selección femenil de México

Rebeca Bernal en un partido con la selección femenil de MéxicoFoto: Getty Images
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