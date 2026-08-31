Rebeca Bernal Se va a Europa; Este es el Club que Fichará a la Futbolista Mexicana

Rebeca Bernal, una de las jugadoras mexicanas más importantes de los últimos años, podría estar a punto de dar el salto al futbol europeo en los próximos días. De acuerdo con el medio The Cutback, el Manchester United está ultimando los detalles para fichar a la defensa mexicana, quien actualmente pertenece al Washington Spirit de la NWSL.

La información dada a conocer, el United esperar cerrar el fichaje para hacerse con los servicios de la versátil defensa antes de que finalice el plazo de fichajes de la WSL (Women's Super League) el jueves. Los rumores se han intensificado en las últimas horas luego de que Bernal se perdió la victoria del Spirit por 1-0 sobre el Bay FC el pasado domingo, y figuró como "ausencia justificada" en el informe de disponibilidad del club.

El contrato actual de Rebeca Bernal con el Spirit finaliza en diciembre de 2027, por lo que este podría ser el mejor momento para venderla y no perderla sin obtener nada a cambio dentro de un año. La ex defensa de las Rayadas de Monterrey, de 28 años de edad, ha sido una pieza clave para el equipo de Washington desde que se unió al club en febrero de 2025, habiendo participado en 41 de los 47 partidos de liga del club desde su llegada.

Bernal ha jugado 65 partidos con la selección mexicana femenil y ha marcado 7 goles. Además, formó parte del equipo mexicano que conquistó la medalla de oro por primera vez en su historia en los Juegos Panamericanos de 2023, tras derrotar a Chile por 1-0 en la final. Bernal anotó el gol de la victoria en ese encuentro.

Antes de fichar por el Spirit, Rebeca se consagró como líder y pieza clave del Monterrey en la Liga MX Femenil. Jugó más de 250 partidos con las Rayadas y conquistó el título de liga en cuatro ocasiones. También anotó 66 goles.