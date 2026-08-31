América vs Monterrey: Horario y Dónde Ver la Semifinal de la Leagues Cup 2026

Las semifinales de la Leagues Cup 2026 quedaron definidas hace varios días y, por primera vez desde que se implementó el nuevo formato, el certamen binacional tendrá un campeón de la Liga MX, pues ya no queda ni un sólo equipo de la MLS. Uno de los enfrentamientos de esta instancia es el América vs Monterrey, el cual definirá quién de los dos se clasifica a la gran final del torneo.

Las 'Águilas' atraviesan un muy buen momento, pues bajo el mando de Guillermo Almada no han perdido y marchan como líderes de la Liga MX. Por su parte, los Rayados han tenido un arranque de temporada irregular ya que si bien se encuentran en las semifinales de la Leagues Cup, el conjunto dirigido por Matías Almeyda ha perdido tres partidos en el torneo local y ha ganado otros tres.

Este partido, que se jugará en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California, se llevará a cabo este miércoles 2 de septiembre. La organización del certamen tiene programado que el encuentro dé inicio a las 21:30 horas (tiempo del centro de México).

Para la buena fortuna de la afición americanista y rayada, el partido entre estas dos instituciones sí se podrá ver en vivo y gratis en televisión abierta en México. La transmisión del América vs Monterrey por las semifinales de la Leagues Cuo 2026 se podrá seguir por la señal del Canal 9 en TV abierta, y por TUDN en TV de paga.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Aquí te dejamos toda la información sobre este partido: