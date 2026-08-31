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América vs Monterrey: Horario y Dónde Ver la Semifinal de la Leagues Cup 2026

Esta será la primera ocasión, desde que se implementó el nuevo formato, en la que el torneo binacional tendrá un campeón de la Liga MX

Brian Rodríguez, jugador del Club AméricaFoto: Getty Images
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