Deportes

Messi Se Retira de la Selección de Argentina con Emotivo Mensaje

“Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”, dijo el astro argentino

Lionel Messi, de Argentina, tras perder la final de la Copa del Mundo 2026. Foto: Reuters | ArchivoLionel Messi, de Argentina, tras perder la final de la Copa del Mundo 2026. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+