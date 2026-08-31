Messi Se Retira de la Selección de Argentina con Emotivo Mensaje

El astro argentino Lionel Messi comunicó este lunes su decisión de dejar la Selección de Argentina, y aunque comentó que es una etapa que le “duele mucho”, aseguró que se va “con la tranquilidad y el orgullo” de haber regalado momentos soñados junto con sus compañeros.

El futbolista publicó en redes sociales un mensaje que escribió dos días después de la final que perdió Argentina frente a España en el Mundial 2026.

En el texto, compartió su decisión de retirarse de la 'Albiceleste', y agradeció a las personas por todo el cariño que le dieron durante 20 años.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol”, expresó.

Mensaje publicado por Messi en el que anunció su retiro de la Selección Argentina. Foto: N+

Messi afirmó que siempre amará ser parte de la Selección, pero dijo que se vació y ya no tiene “más para dar”.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Número de encuentros que Messi disputó con Argentina. Foto: N+

De igual manera, el astro del futbol manifestó que aunque extrañará mucho escuchar a la afición desde adentro, ahora será parte de ella y alentará a Argentina en las buenas y en las malas:

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”.

El astro anotó más de 120 goles con la ‘Albiceleste’. Foto: N+

Extendió el agradecimiento a su familia por acompañarlo en el viaje que calificó como “hermoso pero difícil”, así como a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió y de quienes se llevará recuerdos y momentos inolvidables, según refirió.

En total, Messi conquistó 4 títulos

Messi cerró su emotivo mensaje dando gracias por ser argentino y recalcando: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!”.

La leyenda añadió que esas palabras las escribió el 21 de julio, luego de la final, pero indicó que ahora está más convencido que antes, tras el fallecimiento de su papá, Jorge Messi.

El señor murió el 8 de agosto después de permanecer ingresado en el Sanatorio Centro de Rosario por las derivaciones de una larga enfermedad. Luego de confirmarse la noticia, Messi viajó a Argentina para asistir al funeral.

Además, obtuvo títulos en categorías con límite de edad

Después del anuncio del astro argentino, la ‘Albiceleste’ compartió en redes sociales una fotografía con el mensaje “Gracias capitán”.

“Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”, añadió.

SPB