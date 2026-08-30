Deportes

Otro Mexicano a Europa; Patricio Salas Podría Salir del América

El delantero mexicano no ha tenido muchos minutos bajo el mando de Guillermo Almada, teniendo actividad sólo en dos de los seis partidos que ha disputado el cuadro azuclrema

Patricio Salas, jugador del América, en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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