Otro Mexicano a Europa; Patricio Salas Podría Salir del América

A pesar de haber brillado bajo el mando de André Jardine, especialmente en los momentos en los que Henry Martín estuvo lesionado, parece que Patricio Salas podría salir del América antes de que cierre el mercado de fichajes. El delantero mexicano de 22 años de edad ha demostrado tener buenas cualidades, pero desde la llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema, 'Pato' no ha logrado sumar muchos minutos y solamente ha participado en dos de los seis partidos de Liga MX que ha disputado el club.

Sin embargo, no todo sería malo para Salas pues su futuro inmediato estaría en el futbol europeo. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el atacante americanista despertó el interés del Famalicao de Portugal, equipo que ya se habría puesto en contacto con el cuadro de Coapa para negociar la salida del futbolista.

La información detalla que ambas directivas tendrían ya un acuerdo de palabra para que Patricio Salas abandone el Nido y se una al equipo de la primera división portugues en una transacción a préstamo por un año con una opción de compra al finalizar la temporada 2026/27.

El artillero formando en las inferiores de las 'Águilas' registra 35 participaciones oficiales con el América, en las cuales suma 3 goles y 2 asistencias. En caso de que se concrete su fichaje, Salas se uniría a Santiago Gimenez como nuevos mexicanos en la liga de Portugal, competencia en la que históricamente los jugadores mexicanos han dado buenos resultados.

De momento, no hay una confirmación oficial sobre la posible salida de Salas hacia el balompié europeo, pero su futuro deberá definirse en los próximos días, pues el mercado de fichajes cierra el 2 de septiembre en Portugal.