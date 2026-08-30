Armando González Debutó con Olympiacos; Así le Fue a la 'Hormiga' en su Primer Partido
El club griego marcha con paso perfecto en el arranque de la liga local y el mexicano ya tuvo sus primeros minutos
El club griego marcha con paso perfecto en el arranque de la liga local y el mexicano ya tuvo sus primeros minutos
Finalmente Armando González tuvo minutos en Europa. Tras haber concretado su fichaje, el delantero formado en las inferiores de Chivas ya debutó con el Olympiacos en la liga de Grecia, demostrando la confianza que su entrenador tiene en él. La 'Hormiga' empezó en el banco de suplentes en el partido que enfrentó a su nuevo club ante el Asteras, pero en la segunda mitad ingresó a la cancha para ayudar a que su equipo se llevara su segundo triunfo de la campaña.
Fue en el minuto 68 cuando el mexicano hizo su debut con la camiseta del Olympiacos. González, de 23 años de edad, estuvo muy cerca de estrenarse como goleador, pues en el tiempo agregado, sus compañeros le dieron un gran pase que lo dejó de frente a la portería rival. Para la mala fortuna del atacante, no se encontraba bien parado y su remate con la pierna izquierda terminó estrellándose contra el travesaño.
A pesar de ello, el primer partido de la 'Hormiga' González en Europa terminó con victoria, pues el Olympiacos se impuso, en condición de visitante, al Asteras por macador de 0-1. El gol lo hizo Jota Silva al minuto 31 del primer tiempo.
Con este resultado, el equipo del mexicano ha comenzado la temporada 2026/27 con seis puntos de seis posibles y marcha con paso perfecto en los primeros dos compromisos de la Superliga de Grecia. El próximo encuentro del club será por la Copa de Grecia ante el AEL, partido en el que González podría tener su primera titularidad.