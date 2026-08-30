Armando González Debutó con Olympiacos; Así le Fue a la 'Hormiga' en su Primer Partido

Finalmente Armando González tuvo minutos en Europa. Tras haber concretado su fichaje, el delantero formado en las inferiores de Chivas ya debutó con el Olympiacos en la liga de Grecia, demostrando la confianza que su entrenador tiene en él. La 'Hormiga' empezó en el banco de suplentes en el partido que enfrentó a su nuevo club ante el Asteras, pero en la segunda mitad ingresó a la cancha para ayudar a que su equipo se llevara su segundo triunfo de la campaña.