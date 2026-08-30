Cristhian Pacheco Gana el XLIII Maratón de la Ciudad de México

El peruano Cristhian Pacheco y la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn conquistaron el XLIII Maratón de la Ciudad de México en la rama varonil y femenil, respectivamente, luego de correr 42.195 km por avenidas y sitios emblemáticos de la capital del país.

El atleta sudamericano se impuso en el principal evento de la disciplina en América Latina y será acreedor a un premio de 50,000 dólares más un reloj Garmin. En segundo lugar quedaron Anbesa Lencho Tefaye y Gebremedhin Kidsan Alema.

Por su parte, el mexicano Gonzalo Valdovinos, quien tuvo un accidente por un bache en el maratón de 2025 y quedó tercero, logró la revancha en la edición de este año y ganó en la categoría de silla de ruedas.

El hermano de Cristhian Pacheco, Raúl Pacheco, ganó en los maratones de la Ciudad de México de 2013 y 2014. Por lo que es la primera vez que hay dos hermanos que conquistan el maratón capitalino.

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 comenzó a las 5:45 horas de este domingo, con el bloque de silla de ruedas y débiles visuales; a las 5:50 iniciaron las corredoras de la élite femenil, mientras que la élite varonil partió a las 6:00 horas.

Los organizadores estimaron una participación de 30 mil personas en la competencia, que tuvo como puntos de salida la avenida Insurgentes, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico de la UNAM. Para todos, la meta fue la misma: el Zócalo.

Las autoridades de la CDMX tuvieron que cerrar diversas vialidades para el desarrollo del maratón, incluidas zonas de Insurgentes, Condesa, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y avenida Juárez.

En 2025, la competencia fue ganada por dos etíopes. La corredora Bekelech Gudeta Borecha marcó un tiempo de 2:28:34. En la rama varonil triunfó Tadu Abate Deme, cronometrando 2:11:15.

Este año, la organización contempló un máximo de 100 atletas por rama en la categoría élite. Parte de ese grupo fue citado ayer a un desayuno en un restaurante del WTC. Entre ellos figuraron 15 participantes de origen africano, así como el boliviano Héctor Garibay, quien ganó y rompió el récord del maratón capitalino en 2023, marcando 2:08:23.

Además, para la edición 43 se había previsto una participación destacada de los kenianos Moses Kibet y Mercy Jerop Kwambai. El primero quedó octavo el año pasado y la segunda terminó quinta en la rama femenil en la misma edición.

Entre los mexicanos con posibilidades se enlistó a Margarita Hernández Flores y Natali Naomi Mendoza Murguía entre las mujeres, y Christian Rolando Castro Ramírez y Emmanuel Ángel Montes Reyes entre los hombres.

En el pasado, el Maratón de la CDMX ha tenido entre sus ganadores y protagonistas a figuras del atletismo internacional, incluidos atletas olímpicos como el mexicano Benjamín Paredes y la peruana Gladys Tejeda.

Durante las últimas dos décadas, los atletas kenianos han mantenido una fuerte presencia en la rama varonil, mientras que en la femenil las corredoras de Kenia y Etiopía también han sido protagonistas habituales en los podios.