Cristhian Pacheco Gana el XLIII Maratón de la Ciudad de México
Los organizadores estimaron la participación de 30 mil personas en la competencia que partió desde Ciudad Universitaria con destino al Zócalo
Los organizadores estimaron la participación de 30 mil personas en la competencia que partió desde Ciudad Universitaria con destino al Zócalo
El peruano Cristhian Pacheco y la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn conquistaron el XLIII Maratón de la Ciudad de México en la rama varonil y femenil, respectivamente, luego de correr 42.195 km por avenidas y sitios emblemáticos de la capital del país.
El atleta sudamericano se impuso en el principal evento de la disciplina en América Latina y será acreedor a un premio de 50,000 dólares más un reloj Garmin. En segundo lugar quedaron Anbesa Lencho Tefaye y Gebremedhin Kidsan Alema.
Por su parte, el mexicano Gonzalo Valdovinos, quien tuvo un accidente por un bache en el maratón de 2025 y quedó tercero, logró la revancha en la edición de este año y ganó en la categoría de silla de ruedas.
El hermano de Cristhian Pacheco, Raúl Pacheco, ganó en los maratones de la Ciudad de México de 2013 y 2014. Por lo que es la primera vez que hay dos hermanos que conquistan el maratón capitalino.
El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 comenzó a las 5:45 horas de este domingo, con el bloque de silla de ruedas y débiles visuales; a las 5:50 iniciaron las corredoras de la élite femenil, mientras que la élite varonil partió a las 6:00 horas.
Los organizadores estimaron una participación de 30 mil personas en la competencia, que tuvo como puntos de salida la avenida Insurgentes, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico de la UNAM. Para todos, la meta fue la misma: el Zócalo.
Las autoridades de la CDMX tuvieron que cerrar diversas vialidades para el desarrollo del maratón, incluidas zonas de Insurgentes, Condesa, avenida Chapultepec, Paseo de la Reforma y avenida Juárez.
En 2025, la competencia fue ganada por dos etíopes. La corredora Bekelech Gudeta Borecha marcó un tiempo de 2:28:34. En la rama varonil triunfó Tadu Abate Deme, cronometrando 2:11:15.
Este año, la organización contempló un máximo de 100 atletas por rama en la categoría élite. Parte de ese grupo fue citado ayer a un desayuno en un restaurante del WTC. Entre ellos figuraron 15 participantes de origen africano, así como el boliviano Héctor Garibay, quien ganó y rompió el récord del maratón capitalino en 2023, marcando 2:08:23.
Además, para la edición 43 se había previsto una participación destacada de los kenianos Moses Kibet y Mercy Jerop Kwambai. El primero quedó octavo el año pasado y la segunda terminó quinta en la rama femenil en la misma edición.
Entre los mexicanos con posibilidades se enlistó a Margarita Hernández Flores y Natali Naomi Mendoza Murguía entre las mujeres, y Christian Rolando Castro Ramírez y Emmanuel Ángel Montes Reyes entre los hombres.
En el pasado, el Maratón de la CDMX ha tenido entre sus ganadores y protagonistas a figuras del atletismo internacional, incluidos atletas olímpicos como el mexicano Benjamín Paredes y la peruana Gladys Tejeda.
Durante las últimas dos décadas, los atletas kenianos han mantenido una fuerte presencia en la rama varonil, mientras que en la femenil las corredoras de Kenia y Etiopía también han sido protagonistas habituales en los podios.