Deportes

Cristhian Pacheco Gana el XLIII Maratón de la Ciudad de México

Los organizadores estimaron la participación de 30 mil personas en la competencia que partió desde Ciudad Universitaria con destino al Zócalo

Cristhian PachecoFoto: Facebook Maratón de la Ciudad de México
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