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Roger Federer Ingresa al Salón de la Fama Internacional del Tenis

El suizo conquistó 103 títulos individuales en el circuito ATP, la segunda cifra más alta de la era Open, y acumuló 1,251 victorias

FedererEl jugador de Basilea anunció en septiembre de 2022 que se retiraría, condicionado por los problemas en la rodilla que limitaron su actividad desde Wimbledon 2021. Foto: Reuters.

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