Controlan Incendio en Local de Reparación de Aparatos Eléctricos en Tlatelolco

Bomberos controlaron el incendio registrado en un local de reparación de aparatos eléctricos en el edificio Vicente Riva Palacio de la zona de unidades habitacionales de Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Reportes preliminares señalaron que algunos residentes fueron desalojados. Los vulcanos capitalinos acudieron al lugar y no se reportaron personas lesionadas.

En imágenes consignadas por N+, se pudo observar que varias estructuras de electrodomésticos estaban sobre la banqueta, incluidas lavadoras dañadas. Se perdió prácticamente todo lo que estaba al interior del negocio.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la demarcación, confirmó a las 22:16 horas que el fuego fue extinguido.

"Bomberos, Protección Civil Cuauhtémoc y Policía Auxiliar Blindar Cuauhtémoc trabajaron de manera coordinada para poner a salvo a las personas y controlar las llamas", publicó en X.

"El incendio ya está controlado y los equipos de emergencia continúan con las labores de enfriamiento en la zona", añadió.

Vecinos indicaron que fue evacuada una adulta mayor del sexto piso y atendida por servicios de emergencia. El dueño del local no resultó herido.

Las llamas consumieron el establecimiento ubicado en la planta baja del edificio ubicado en la esquina nororiente de la Primera Sección, justo en el cruce de la Avenida Prolongación Guerrero y la Avenida Manuel González.

Parte de la mercancía en el negocio fue sacada, pero ya calcinada, mientras los bomberos realizaban labores de enfriamiento.

No se ha estimado el valor de las pérdidas y se analizaba si el fuego alcanzó una papelería a un costado, así como un departamento en la parte de arriba.

Algunos animales de compañía huyeron de la zona. Una vecina dijo a este medio que cuatro gatos pequeños se encontraban desaparecidos.

Bomberos de la Ciudad de México reportaron la situación a las 21:43 horas de este sábado. Las llamas fueron contenidas luego de media hora.

Previamente, circularon fotografías y videos de las llamas y el humo visibles a varios metros de distancia, que alcanzaban una gran altura.

ASJ