Seguridad

Controlan Incendio en Local de Reparación de Aparatos Eléctricos en Tlatelolco

Bomberos se movilizaron al lugar y en imágenes difundidas se observó que las llamas y el humo alcanzaron varios metros de altura

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Incendio Consume Negocio de Electrodomésticos en Tlatelolco, CDMX

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