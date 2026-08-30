Internacional

Tiroteo en Carolina del Sur Deja un Policía Muerto y Otro Herido; Abaten a Agresor

El agente fallecido llevaba dos años en servicio y deja a una esposa y dos hijos pequeños

PolicíaEl sospechoso era Adam Tyler Dowdy, un hombre con antecedentes de arrestos en al menos cuatro estados. Foto: Foto: Ilustrativa | Facebook: Columbia Police Department, SC.

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