Internacional

Letra Gótica le Abre las Puertas a Mexicana para Trabajar en el Vaticano

Durante un viaje a Italia, Liz pasó de ser turista a quedarse a trabajar para la Limosnería Apostólica. Por destino de la vida, ella tenía una habilidad que en la Santa Sede estaban buscando

Una escribiente hace una bendición papal, en noviembre de 2014Una escribiente hace una bendición papal, en noviembre de 2014. Foto: Reuters | Archivo

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