Pronóstico del tiempo

Seguirán las Lluvias en México y Se Espera la Entrada de una Nueva Onda Tropical

Las autoridades informaron que también se mantendrán las altas temperaturas en entidades del norte del territorio nacional

Un bombero observa una anegación en la CDMXUn bombero observa una anegación en Santa María Aztahuacan, en Iztapalapa, CDMX. Foto: X @Bomberos_CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Seguirán las Lluvias en México y Se Espera la Entrada de una Nueva Onda Tropical