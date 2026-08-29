Seguirán las Lluvias en México y Se Espera la Entrada de una Nueva Onda Tropical

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México; con posible caída de granizo en el occidente y centro del país, incluyendo al Valle de México.

Por otro lado, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, golfo de México y en la península de Yucatán; prevaleciendo la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sureste), Sonora (noroeste y oeste), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

Finalmente, durante la noche, una nueva onda tropical se aproximará a las costas de Quintana Roo, incrementando la probabilidad de lluvias sobre la península de Yucatán.

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Este sábado, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro, este y sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste, este y sur), Guerrero (norte, oeste, centro y este), Veracruz (sur), Oaxaca (oeste y este), Campeche (norte, centro y este) y Yucatán (centro, oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (suroeste y sur), Estado de México (centro y norte), Ciudad de México, Puebla (norte y sureste), Chiapas (norte y sureste), Tabasco (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.

Mientras que las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (norte, centro y sureste), Sinaloa (noroeste, centro y sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y centro).

De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas (sur), Coahuila (noreste), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro.

Mientras que en el Valle de México, por la mañana se prevé cielo nublado con ambiente fresco, bancos de niebla y lloviznas, así como ambiente frío en zonas altas de la región.

Durante la tarde, se pronostica cielo nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y norte) y en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México. la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM