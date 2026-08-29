Miles de Adultos Mayores Cuidan a Niños y Niñas Menores de 5 Años

En México, 1.4 millones de personas mayores de 60 años están a cargo o ayudan en el cuidado de otros adultos mayores, equivalente al 7% de ese segmento poblacional, mientras que 496 mil cuidan a niñas y niños menores de cinco años.

Miles de familias mexicanas dependen de estos esfuerzos diarios.

Ser abuelo es una labor que muchas veces no tiene horario, ni salario, pero que se ha convertido en un apoyo fundamental en miles de hogares.

Irma es secretaria desde hace 43 años en una secundaria.

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En punto de las 2 de la tarde termina su jornada de más de más de 7 horas.

Irma deja atrás su escritorio, pero para ella, la jornada de trabajo todavía está lejos de terminar.

Porque al salir del trabajo comienza otra parte de su rutina.

Mientras otras personas regresan a casa para descansar después del trabajo, Irma llega a casa para iniciar una nueva jornada, cuidando a su nieta Vale, que tiene cuatro años.

"Ahorita llego a hacer de comer, dar de comer, y ya después si mi hija tiene cosas que hacer me toca llevar a la niña al deportivo. Mi hija trabaja también, sí", indicó.

Y entonces comienza el segundo turno del día. Primero, la comida, hecha con el cariño de la abuela.

La rutina parece sencilla. Pero está llena de instantes que hacen que se convierta en tiempo de calidad.

Después de la comida, Irma ayuda a su nieta a prepararse para su clase de natación.

Una actividad más en la agenda de su nieta y una responsabilidad más en la de Irma.

Pero lejos de verlo como una carga, Irma encuentra en estos momentos una manera de estar cerca de ella, como asegura:

"Yo hago con cariño mi trabajo y también cuidar a mis nietos"

Irma no es un caso aislado. Historias como esta se replican en millones de hogares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social del INEGI, el 13.7% de niñas y niños de 0 a 6 años, son cuidados por su abuela mientras su mamá trabaja.

Los abuelos, que el 28 de agosto celebran su día, son una pieza fundamental para que sus hijos puedan cumplir con sus propias jornadas laborales, representan una parte del trabajo que poco se ve. Y muchas veces, la explicación es sencilla.

Cuidar también es devolver lo que alguna vez recibieron.

“Mi suegra me ayudó mucho con mis hijos y yo trabajaba, por eso ahora me siento bien cuidando a mis nietos. Me siento contenta que todavía soy útil”, indicó Otilia Trujillo.

Este trabajo permanece dentro de casa y no recibe un salario, pero su retribución también puede llegar, años después.

“He sido correspondida por ellos con cariño, atención, ahora los que me dan la mano a mí son ellos”, aseguró María Guadalupe Núñez.

Porque hay una parte del trabajo de los abuelos que no se refleja en una nómina.

No se mide solamente en horas.

Está en la comida preparada con esa sazón especial. En las risas y consejos. En acompañar. En estar.

Hay trabajos que no reciben un sueldo, pero sí dejan algo mucho más difícil de medir: recuerdos y cariño que duran toda la vida porque para muchas familias. El amor de los abuelos también sostiene el hogar.

Con información de Joselyn Vilchis.

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