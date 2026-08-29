Sociedad

Miles de Adultos Mayores Cuidan a Niños y Niñas Menores de 5 Años

Una labor que muchas veces no tiene horario, ni salario, es el ser abuelo y que se ha vuelto un apoyo primordial en miles de hogares mexicanos

Adultos mayores sentados en un parque.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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