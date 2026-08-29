Llega el Regreso a Clases y Padres de Familia Realizan Últimas Compras de Útiles

Los padres de familia están en las últimas compras de útiles escolares que, en poco más de un mes han incrementado su precio.

Se dieron cita en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, como siempre, en Mesones, para comprar los útiles escolares.

Hay mochilas, lapiceras, materiales didácticos, todo tipo de papelería y más.

Julio César Castellanos, padre de familia, indicó al respecto:

“Muy accesibles, todo muy barato, mucho más económico, cuadernos, colores, todo lo básico”

Por su parte María Isabel Hurtado, madre de familia aseguró:

“Vengo a comprar para la nieta, crayolas, cartulina, pegamento, resistol, barras de silicón, para preescolar siempre ha sido eso, yo desde Pachuca vengo y aprovecho”

Marina Serafín quien es comerciante y viene a surtirse para revender en su colonia, explicó lo que compró:

“Resistol, sacapuntas, colores, gomas, libretas, lo más básico, más que nada saben que uno mete mercancía buena”

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Los primeros días de vacaciones N+ hizo un recorrido por estas calles para conocer los precios de algunos de los útiles escolares.

Los cuadernos profesionales estaban entre 15 y 65 pesos, ahora algunos están en oferta en 5 por 90 pesos. Los precios de menudeo aumentan 5 pesos el precio final por artículo.

Los plumones van desde los 20 hasta los 35 pesos, hay otros en 120 y hasta los 280 dependiendo del tipo de plumón que sea, y el número de plumones que traiga el paquete.

Los botes de pintura subieron, estaban 2 por 10 pesos y ahora están en 15.

Los paquetes de hojas subieron 5 pesos, están hasta en 65 pesos dependiendo del tamaño del paquete.

Mismo precio para el lápiz adhesivo que está en 10 pesos la pieza, lo mismo que las gomas para borrar.

Los lápices de colores subieron de 35 a 45 pesos el paquete.

Celestina Matías, comerciante, afirmó que la mercancía ha subido:

“Subió bastante lo que es el color, el lápiz, la goma y el diurex, no le subimos mucho porque si no, no vendemos”

Las plumas sencillas están en 2 por 10 pesos. Los folders de plástico también están en 10 pesos.

La Procuraduría Federal del Consumidor recomienda hacer una lista y revisar qué puede reutilizarse para evitar compras innecesarias, comparar precios, definir un presupuesto, priorizar la calidad, aprovechar las ofertas y verificar que los productos funcionen y estén en buen estado.

Con información de Susana López Peña.

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