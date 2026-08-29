Educación

Llega el Regreso a Clases y Padres de Familia Realizan Últimas Compras de Útiles

El próximo lunes en la educación básica regresarán a clases casi 25 millones de alumnos y maestros en toda la República Mexicana

Padres de familia acuden a la calle de Mesones a comprar útiles escolares.Venta de útiles escolares en la calle de Mesones. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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