Educación

UNAM Publica Resultados del Examen de Control de Nuevo Ingreso 2026

El próximo lunes, más de 49 mil alumnos de primer ingreso a licenciatura iniciarán actividades

La Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: CuartoscuroLa Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: Cuartoscuro

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