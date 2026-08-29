UNAM Publica Resultados del Examen de Control de Nuevo Ingreso 2026

Con la publicación de los resultados del Examen de Control Presencial, la espera terminó para decenas de miles de aspirantes a ingresar a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde esta noche, quienes presentaron el examen como parte del proceso de admisión para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 pueden entrar al portal de la Dirección General de Administración Escolar (https://www.dgae.unam.mx/) para saber si lograron su lugar.

Basta con ubicar el apartado "Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura" y de ahí acceder a "Resultados Examen de Control 2026" para despejar la incógnita.

Para quienes resultaron seleccionados, el trámite no termina ahí: con su número de folio pueden entrar a la plataforma "Tu Sitio", una suerte de ventanilla digital donde los espera una liga para descargar la carta de asignación y toma de protesta universitaria —el documento que formaliza su ingreso—, además del acuse de su credencial de alumno, el alta al IMSS y el comprobante de inscripción.

El número final da cuenta de la magnitud del proceso: 49,074 alumnas y alumnos comenzarán su vida universitaria en la UNAM el próximo lunes. De ellos, 28,151 llegaron por la vía del Pase Reglamentado, mientras que 20,923 tuvieron que abrirse paso por el concurso de selección, uno de los procesos más competidos del país.

Con los resultados ya en mano, la Universidad pidió a los nuevos estudiantes dar el siguiente paso: revisar la página de su facultad o escuela, donde encontrarán la información sobre trámites pendientes y las actividades de bienvenida que marcarán el arranque de esta nueva etapa.

AMP