Medio Ambiente

Propone Modelo de 'Ciudades Esponja' para Mejorar Manejo del Agua en La Laguna

El ambientalista mencionó que el concepto podría convertirse en una alternativa para la región.

Propone Modelo de 'Ciudades Esponja' para Mejorar Manejo del Agua en La LagunaEl modelo busca mejorar el manejo y aprovechamiento del agua en la región Laguna. Foto: N+

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