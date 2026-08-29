Propone Modelo de 'Ciudades Esponja' para Mejorar Manejo del Agua en La Laguna

El concepto de 'ciudades esponja' podría convertirse en una alternativa para mejorar el manejo y aprovechamiento del agua en las zonas urbanas de La Laguna, consideró el ambientalista Sergio Osvaldo García Sánchez, quien señaló que este modelo permitiría avanzar hacia sistemas más eficientes y sustentables para la gestión del recurso.

Explicó que este modelo, desarrollado inicialmente en China, busca que las ciudades tengan la capacidad de captar, tratar, almacenar e infiltrar el agua, en lugar de limitarse a desecharla mediante los sistemas convencionales de drenaje. De esta manera, se pretende aprovechar el recurso.

La estrategia contempla la creación o adecuación de espacios como estanques, lagunas, jardines y áreas de infiltración. También considera la implementación de sistemas que separen las aguas grises de las aguas negras, con el propósito de facilitar su tratamiento.

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García Sánchez indicó que el objetivo es imitar los procesos naturales de captación y filtración del agua, al mismo tiempo que se reduce el consumo de energía. Para ello, también se puede aprovechar la vegetación mediante procesos como la fitorremediación, para contribuir al tratamiento del agua.