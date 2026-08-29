Cae en Guadalajara el Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2896

Se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2896, que conmemoró el décimo aniversario luctuoso del cantante Juan Gabriel.

Esta edición del sorteo de la Lotería Nacional contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 45229, las series número 1 fue dispuesta para su venta a Guadalajara, Jalisco y la serie 2 fue remitida para su venta a Villahermosa, Tabasco.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 9 y 8. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

El sorteo anterior de la Lotería Nacional se realizó el viernes 21 de agosto de 2026. El Premio Mayor del Sorteo Superior No. 2895 correspondió al número 01199, con 17 millones de pesos; la primera serie fue colocada para su venta en Ciudad Constitución, Baja California Sur.

En el segundo lugar, el número 20643 obtuvo un premio de 1 millón 440 mil pesos. La primera serie de este billete fue destinada para su venta en Tampico, Tamaulipas.