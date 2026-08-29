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Cae en Guadalajara el Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2896

La emisión conmemorativa de Juan Gabriel otorgó un premio mayor de 17 millones de pesos; la primera serie fue destinada para su venta en Guadalajara

Premio mayor cae en GuadalajaraCae el premio mayor de la Lotería Nacional en Guadalajara. Foto: Lotería Nacional

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El sorteo de la Lotería Nacional en honor a Juan Gabriel entregó 17 millones al número 45229

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