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¿Qué Hacer en Tecate, el Único Pueblo Mágico de BC? Actividades y Lugares que Visitar

Descubre Tecate, el único Pueblo Mágico de Baja California. Conoce su historia, gastronomía y los paisajes que te esperan a solo 1 hora de Tijuana.

¿Qué hacer en Tecate? El único Pueblo Mágico de Baja California¿Qué hacer en Tecate? El único Pueblo Mágico de Baja California | Foto: N+

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Tecate, el Pueblo Mágico de Baja California, te invita a explorar su historia y disfrutar de su gastronomía. A solo 1 hora de Tijuana, ¡no te lo pierdas!

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