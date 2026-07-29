¿Qué Hacer en Tecate, el Único Pueblo Mágico de BC? Actividades y Lugares que Visitar

En Baja California solo existe un pueblo mágico, Tecate, ubicado a poco más de una hora de Tijuana, este municipio combina historia, gastronomía, paisajes naturales y actividades al aire libre que lo convierten en una opción ideal para las vacaciones de verano.
¿Qué actividades puedes realizar en Tecate?
Recorrer el Parque Miguel Hidalgo: Considerado el corazón de Tecate, este parque está rodeado de cafeterías, restaurantes y comercios locales. Es uno de los principales puntos de encuentro para visitantes y habitantes.
Disfrutar de la gastronomía local: Tecate es reconocido por su pan artesanal, su cerveza y la cocina bajamed. En el municipio también se pueden encontrar restaurantes que ofrecen productos regionales y vinos provenientes del cercano Valle de Guadalupe.
Visitar el Centro Histórico: Caminar por sus calles permite conocer edificios representativos, murales y espacios que forman parte de la identidad del municipio.
Conocer el Cerro Cuchumá: Para quienes disfrutan del senderismo, el Cerro Cuchumá ofrece rutas con vistas panorámicas de la región y es considerado un sitio emblemático por su importancia cultural para la comunidad kumiai.