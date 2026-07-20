Estilo de vida

¡Belleza Única! Las Plantas Endémicas de Querétaro que Casi Nadie Conoce en México

Seguro las has visto más de una vez, pero pocas personas conocen su nombre o por qué son tan importantes para Querétaro.

Estas Plantas Son un Orgullo de Querétaro y Quizá No lo SabíasEstas Plantas Son un Orgullo de Querétaro y Quizá No lo Sabías. Foto de fb: @pinshimillenial

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¿Sabías que Querétaro tiene flora que no encontrarás en otros lugares? Explora la riqueza de sus ecosistemas y la importancia de sus especies endémicas.

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