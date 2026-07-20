Estilo de vida ¡Belleza Única! Las Plantas Endémicas de Querétaro que Casi Nadie Conoce en México Seguro las has visto más de una vez, pero pocas personas conocen su nombre o por qué son tan importantes para Querétaro. Estas Plantas Son un Orgullo de Querétaro y Quizá No lo Sabías. Foto de fb: @pinshimillenial Destacado ¿Sabías que Querétaro tiene flora que no encontrarás en otros lugares? Explora la riqueza de sus ecosistemas y la importancia de sus especies endémicas. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 20 jul 2026 | 13:08 CST Actualizado hace 2 horas

Temas relacionados Sociedad

Querétaro alberga una gran diversidad de flora gracias a sus ecosistemas de semidesierto, bosques templados y la Sierra Gorda. Aunque muchas especies también se distribuyen en estados vecinos, son características de la vegetación natural queretana.

Te Podría Interesar:

¿Cuáles son las plantas más comunes en Querétaro y que no encuentras fácilmente en otras regiones?

Biznagas

Las biznagas son uno de los símbolos del semidesierto queretano. Existen varias especies de estos cactus de crecimiento muy lento, importantes para la conservación de los ecosistemas y protegidas por la ley.

Garambullo (Myrtillocactus geometrizans)

Es un cactus muy común en el semidesierto de Querétaro. Produce pequeños frutos de color morado, comestibles y ricos en antioxidantes, además de servir como alimento para aves y mamíferos.

Izote (Yucca filifera)

Planta característica de las zonas áridas del estado. Sus flores son comestibles y tradicionalmente se utilizan en diversos platillos de la gastronomía mexicana.

Maguey (Agave salmiana y otras especies)

Los magueyes forman parte del paisaje queretano y han sido aprovechados durante siglos para la producción de pulque, fibras y otros productos derivados.

Mezquite (Prosopis laevigata)

Es uno de los árboles más representativos del semidesierto. Ayuda a conservar el suelo, proporciona sombra y sirve de refugio para numerosas especies de fauna.

Huizache (Vachellia farnesiana)

Árbol espinoso muy común en zonas secas de Querétaro. Sus flores amarillas son aromáticas y favorecen la polinización.

Encinos (Quercus spp.)

En las zonas montañosas y la Sierra Gorda predominan distintas especies de encino, fundamentales para la conservación del agua y la biodiversidad.

Pinos (Pinus spp.)

Los bosques de pino se encuentran principalmente en municipios serranos como Pinal de Amoles, Jalpan de Serra y San Joaquín.

¿Hay plantas exclusivas de Querétaro?