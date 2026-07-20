Seguridad

Fue Vinculado a Proceso Rafael "N" el Francotirador de Vía Atlixcáyotl en Puebla

En Casa de Justicia en Puebla se llevó a cabo la audiencia donde un juez determinó vincular a proceso por el delito de intento de homicidio.

Permanecerá encarcelado Rafael "N" por ataques en Vía Atlixcáyotl de Puebla.Permanecerá encarcelado Rafael "N" por ataques en Vía Atlixcáyotl de Puebla. Foto: N+

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Rafael 'N', conocido como el francotirador de Vía Atlixcáyotl, ha sido vinculado a proceso por intento de homicidio. Permanecerá en el Cereso de San Miguel en Puebla. Descubre más sobre este caso.

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