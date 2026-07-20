Fue Vinculado a Proceso Rafael "N" el Francotirador de Vía Atlixcáyotl en Puebla

La mañana de este lunes 20 de julio se confirmó la vinculación a proceso del sujeto identificado como Rafael "N" mejor referido como el francotirador de la Vía Atlixcáyotl, que causó daño a por lo menos 10 vehículos en movimiento desde el mes de abril.

Este día en Casa de Justicia se llevó a cabo la audiencia donde un juez determinó vincular a proceso por el delito de intento de homicidio, por lo que Rafael "N" permanecerá en el Cereso de San Miguel en Puebla.

Permanecerá encarcelado Rafael "N" por ataques en Vía Atlixcáyotl de Puebla

El hombre está acusado por la lesión a un motociclista por impacto de arma de fuego, además de daño, y ataques peligrosos. Cabe recordar que Rafael "N" también abrió fuego para evitar su detención en San Andrés Cholula.

Luego de agotarse la duplicidad del término constitucional que solicitó la defensa, el juez encontró los elementos para su vinculación a proceso del hombre que fue buscado durante semanas, hasta su captura el día martes 14 de julio.

Se sabe que el "Tirador de la Atlixcáyotl" se encuentra en el dormitorio W, un espacio asignado para delincuentes de alta peligrosidad.

Con información de N+

JAPR