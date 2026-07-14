Durante Detención de Francotirador de Puebla le Decomisaron 8 Armas con Permiso de Portación

El sujeto enfrentará una audiencia por la agresión a balazos contra los agentes que ejecutaban la orden de cateo en Lomas de Angelópolis.

El hombre enfrentará cargos por disparar contra los agentes investigadores.Foto: FGE Puebla

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El 'Tirador de la Atlixcáyotl' es detenido con 8 armas legalmente portadas. Enfrentará cargos por intento de homicidio. Infórmate sobre este impactante caso.

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