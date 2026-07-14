Durante Detención de Francotirador de Puebla le Decomisaron 8 Armas con Permiso de Portación

El cateo realizado la madrugada de este martes 14 de julio por agentes de la Fiscalía General del Estado en un inmueble de la colonia Benito Juárez, en Puebla capital, formó parte del operativo simultáneo para cumplimentar la orden de aprehensión contra el presunto responsable de los ataques armados a automovilistas en la Vía Atlixcáyotl.

Alrededor de las 4 de la mañana, agentes de investigación, con apoyo de elementos de la Defensa y de la Policía Estatal, acordonaron el domicilio ubicado sobre la 27 sur, entre la 29 y 31 poniente, mientras se desarrollaba la diligencia ministerial.

El fiscal de investigación metropolitana informó que durante los cateos simultáneos realizados en los dos inmuebles fueron aseguradas armas de fuego, las cuales contaban con licencia y permisos de portación expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aseguran ocho armas de fuego del francotirador de Puebla con licencia vigente

Durante este primer cateo fueron aseguradas un arma corta semiautomática, un rifle, una escopeta, cartuchos útiles y un vehículo GMC Denali, color blanco, sin placas de circulación.

En el segundo cateo, fueron asegurados un teléfono celular Apple, dos armas de fuego calibre .22 milímetros, 536 cartuchos útiles calibre .22, 23 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, tres equipos de cómputo, una tableta, 15 unidades de almacenamiento y 729 mil 944 pesos en efectivo.

Investigan desde abril al "Tirador de la Atlixcáyotl" en Puebla

La fiscal detalló que el caso comenzó a investigarse desde abril, tras los primeros reportes en redes sociales. Sin embargo, fue hasta principios de junio cuando un joven presentó la primera denuncia formal después de resultar lesionado por disparo.

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla ha integrado diez denuncias relacionadas con los ataques en la Vía Atlixcáyotl: una por tentativa de homicidio calificado y nueve más por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Las autoridades también confirmaron que el imputado enfrentará una audiencia por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, derivado de la agresión armada contra los agentes que ejecutaban la orden de cateo.

Con información de N+

JAPR