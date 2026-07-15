Depresión Cinco-E: ¿A Qué Hora se Convertirá en Tormenta Tropical Elida Frente a México?

El organismo informó que este fenómeno natural evolucionará en las próximas horas a tormenta tropical y después a huracán

Tormenta Tropical Elida Frente a Mexico. Foto: ConaguaTormenta Tropical Elida Frente a Mexico. Foto: Conagua

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Elida se convertirá en tormenta tropical hoy a medianoche. ¿Cuál será su impacto en México? Entérate de los detalles y pronósticos.

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