Depresión Cinco-E: ¿A Qué Hora se Convertirá en Tormenta Tropical Elida Frente a México?

La temporada de huracanes en el Océano Pacífico, que comprende del 15 de mayo al 30 de noviembre, continúa registrando actividad. Este martes 14 de julio se formó oficialmente la Depresión Tropical Cinco-E. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su centro se localiza actualmente a 905 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El organismo informó que este fenómeno natural evolucionará en las próximas horas hasta convertirse en la tormenta tropical Elida, lo que representaría el quinto ciclón desarrollado en esta cuenca durante el año. Debido a su formación, los usuarios en redes sociales ya se preguntan cuál será su evolución y qué estados del país podrían resultar afectados.

¿A qué hora se convertirá en tormenta tropical Elida?

Según los pronósticos oficiales del SMN, la Depresión Cinco-E se fortalecerá a tormenta tropical este miércoles 15 de julio a las 00:00 horas. En ese momento, el sistema se ubicará a una distancia estimada de 845 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

El fenómeno seguirá ganando fuerza en aguas del Pacífico, pues el viernes 17 de julio durante la madrugada se prevé que el sistema se intensifique a huracán categoría 2, localizándose a 1,215 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Mientras que el domingo 19 de julio 12:00 horas, el huracán comenzará a perder fuerza y se degradará nuevamente a tormenta tropical, ubicándose a 1,245 kilómetros al suroeste de la misma zona de BCS.

Se formó la #DepresiónTropical Cinco-E. Su centro se localiza a 905 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio mexicano. pic.twitter.com/mm1f81BZpt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

¿Afectará a los estados de México?

A pesar de que el pronóstico contempla que alcance la categoría 2 de huracán, las autoridades confirmaron que, debido a su distancia y trayectoria, el fenómeno no representa peligro para el territorio mexicano, alejándose paulatinamente de las costas nacionales.