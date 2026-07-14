Se Forma la Depresión Tropical Cinco-E Hoy: ¿Dónde se Ubica el Nuevo Ciclón?

La depresión tropical Cinco-E se formó hoy, 14 de julio de 2026, en costas del Pacífico; en N+, te informamos dónde se ubica el nuevo ciclón y cuál es su trayectoria.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó hoy la formación de la nueva depresión tropical.

Tropical Depression #Five-E Advisory 1 (2 PM MST, Tue Jul 14): Tropical Depression Five-E Forms Well Offshore of Mexico. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 14, 2026

¿Cómo va la temporada de ciclones 2026?

La temporada de ciclones 2026 contempla la formación de entre 18 y 21 fenómenos meteorológicos con nombre, en el Pacífico, de los cuales, 4 o 5 podrían convertirse en huracán de categoría 3, 4 o 5.

En el Pacífico, se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida.

Mientras que del lado del Atlántico, se podrían formar entre 11 y 15 ciclones, de los cuales, 1 o 2 podrían convertirse en huracán de categoría 3, 4 o 5.

Hasta el momento, en el Atlántico solo de ha formado la tormenta tropical Arthur.

Ubicación y trayectoria de la depresión tropical Cinco-E

Esta tarde, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro la depresión tropical se localiza a 905 km al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Cinco-E presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 30 kilómetros por hora.

No obstante, debido a su distancia y trayectoria, esta no representa peligro para territorio mexicano.