Se Forma la Depresión Tropical Cinco-E Hoy: ¿Dónde se Ubica el Nuevo Ciclón?

Aquí te damos los detalles sobre la ubicación y trayectoria de la nueva depresión tropical Cinco-E

Efectos del huracán John, en Acapulco, GuerreroEfectos del huracán John, en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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