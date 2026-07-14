Se Forma la Depresión Tropical Cinco-E Hoy: ¿Dónde se Ubica el Nuevo Ciclón?
Aquí te damos los detalles sobre la ubicación y trayectoria de la nueva depresión tropical Cinco-E
Aquí te damos los detalles sobre la ubicación y trayectoria de la nueva depresión tropical Cinco-E
La depresión tropical Cinco-E se formó hoy, 14 de julio de 2026, en costas del Pacífico; en N+, te informamos dónde se ubica el nuevo ciclón y cuál es su trayectoria.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó hoy la formación de la nueva depresión tropical.
Tropical Depression #Five-E Advisory 1 (2 PM MST, Tue Jul 14): Tropical Depression Five-E Forms Well Offshore of Mexico. https://t.co/Oy8uoeRKme— NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 14, 2026
La temporada de ciclones 2026 contempla la formación de entre 18 y 21 fenómenos meteorológicos con nombre, en el Pacífico, de los cuales, 4 o 5 podrían convertirse en huracán de categoría 3, 4 o 5.
En el Pacífico, se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida.
Mientras que del lado del Atlántico, se podrían formar entre 11 y 15 ciclones, de los cuales, 1 o 2 podrían convertirse en huracán de categoría 3, 4 o 5.
Hasta el momento, en el Atlántico solo de ha formado la tormenta tropical Arthur.
Esta tarde, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro la depresión tropical se localiza a 905 km al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
Cinco-E presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 30 kilómetros por hora.
No obstante, debido a su distancia y trayectoria, esta no representa peligro para territorio mexicano.
Se formó la #DepresiónTropical Cinco-E. Su centro se localiza a 905 km al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio mexicano. pic.twitter.com/mm1f81BZpt— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026