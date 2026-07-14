Vienen 4 Días de Lluvias Muy Fuertes y Granizo: Estados Afectados por Llegada de Monzón Mexicano

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió sobre lluvias muy fuertes y granizo los próximos 4 días debido al Monzón Mexicano, en combinación con otros fenómenos meteorológicos.

Aquí te contamos qué es este evento climático y cuáles estados afectará con chubascos, lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿Qué es el Monzón Mexicano?

De acuerdo con el SMN, el 13 de julio de 2026 se estableció el patrón del Monzón Mexicano sobre el noroeste de México.

Se trata de un fenómeno meteorológico que se instaura en el verano sobre entidades como Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua.

La palabra monzón viene del árabe mausim, que significa estación.

Datos de la Conagua establecen que en el mundo existen cuatro regiones donde se generan circulaciones monzónicas, una de ellas es el suroeste de Estados Unidos de América (EUA) y el noroeste de México.

Este fenómeno provoca un cambio drástico en condiciones normales de lluvia y temperatura : en el noroeste mitiga la sequía, pero en el noreste del país la produce al absorber la humedad del golfo de México.

Las lluvias generadas por el monzón suelen ser torrenciales y de corta duración.

Combinación con otros fenómenos meteorológicos

En su pronóstico extendido, el SMN previó que este martes y los siguientes días, el Monzón Mexicano interactuará con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, además de los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico.

Lo anterior ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país.

Adicionalmente, mañana miércoles una nueva onda tropical que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, por lo que se mantendrá la probabilidad de lluvias.

Lista de estados con lluvias, por día

Martes 14 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (centro, sur y suroeste), Coahuila (norte), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sur) y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (norte y sur) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Miércoles 15 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua (sur y este), Coahuila (norte y oeste), Durango (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora (sureste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit, Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste), Guerrero (este y costa), Campeche (sureste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas: Baja California, Aguascalientes, Tlaxcala y Morelos.

Jueves 16 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (norte y este), Chihuahua (sur y oeste), Coahuila (norte y centro), Durango (norte y centro), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit, Jalisco (norte, este y oeste), Michoacán (noroeste), Guerrero (sureste), Tamaulipas (sur) y San Luis Potosí (este).

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

Viernes 17 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora (este), Chihuahua (oeste, centro y sur) y Durango (norte y oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit, Jalisco (norte, oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes y Tlaxcala.

SPB