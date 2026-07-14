Vienen 4 Días de Lluvias Muy Fuertes y Granizo: Estados Afectados por Llegada de Monzón Mexicano

Aquí te informamos dónde habrá lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo, por el Monzón Mexicano y otros fenómenos meteorológicos

Valle de Toluca azotado por tormenta con granizo en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoValle de Toluca azotado por tormenta con granizo en marzo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias intensas y granizo en camino por el Monzón Mexicano. Conoce los estados que enfrentarán chubascos y descargas eléctricas. Mantente informado sobre este evento climático.

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