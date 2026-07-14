¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 14 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Monterrey inició la jornada con una temperatura de 25 grados centígrados en la zona centro y una ligera probabilidad de lluvia del 13 por ciento durante las primeras horas de la mañana. Para el transcurso del día de hoy martes 14 de julio se espera una temperatura máxima de 34 grados, con cielo mayormente nublado como condición predominante.

Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 28 grados, mientras que la posibilidad de precipitaciones disminuirá al 5 por ciento, por lo que no se prevén lluvias importantes al cierre de la jornada.

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En cuanto a las condiciones ambientales, la calidad del aire se reporta como aceptable en estaciones de monitoreo ubicadas en Universidad, San Pedro, San Nicolás y San Bernabé. Aunque este nivel no representa una condición crítica, las autoridades recomiendan mantener precaución, especialmente para personas sensibles a la contaminación.

Respecto a las temperaturas registradas en distintos municipios del área metropolitana, Universidad, San Nicolás, San Bernabé, Escobedo, Apodaca, Guadalupe y Juárez reportan 24 grados. En tanto, La Rioja, Pesquería, Santa Catarina y García registran 23 grados, mientras que el Libramiento marca 24 grados.

Pronóstico para el resto de la semana

El panorama meteorológico para los próximos días indica que continuará el ambiente cálido y los cielos nublados. Para el miércoles se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 33, con apenas un 5 por ciento de probabilidad de lluvia.

El jueves persistirá el cielo completamente nublado, con temperaturas similares y un incremento en la posibilidad de precipitaciones hasta el 20 por ciento. Para el viernes y sábado se esperan máximas de 34 grados, mientras que las probabilidades de lluvia oscilarán entre el 15 y el 20 por ciento. El domingo disminuirán al 12 por ciento, manteniéndose una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 23.

Condiciones meteorológicas en el país

A nivel nacional, canales de baja presión y sistemas en niveles altos de la atmósfera generan inestabilidad, favoreciendo lluvias fuertes principalmente en el occidente, la Sierra Madre Occidental y el sureste del país. Además, la onda tropical número 19 continúa avanzando por el sureste mexicano, mientras que un posible ciclón tropical permanece bajo vigilancia.

En las principales playas del país predominarán los cielos nublados. Tampico alcanzará una máxima de 32 grados; Mazatlán, 33; Puerto Vallarta y Huatulco, 34; Acapulco y Cancún, 33 grados.

Finalmente, este martes se registrarán 13 horas con 36 minutos de luz solar. La salida del sol ocurrió a las 5:58 horas y el atardecer está previsto para las 19:35 horas. La fase lunar actual corresponde a luna nueva.

Con información de Vanessa Ibarra/ Noticias N+

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