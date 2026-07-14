¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 14 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este martes

Ciudad de Monterrey, nubladaFoto: Fabián Gónzalez

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Nuevo León: martes con cielo nublado y máxima de 34°C en Monterrey. Calidad del aire aceptable, pero mantén precauciones. Descubre el pronóstico completo.

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