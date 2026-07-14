Lloverá en Gran Parte del País: Se Espera Caída de Granizo y Descargas Eléctricas

Se prevé que en entidades del noroeste y norte del territorio nacional se mantenga el ambiente caluroso

Dos jóvenes intentan protegerse de la lluvia en la CDMXDos jóvenes intentan protegerse de la lluvia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Este martes, México enfrentará lluvias fuertes y calor sofocante. Granizo y tormentas eléctricas amenazan el noroeste. Infórmate sobre las condiciones en tu área.

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