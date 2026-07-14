Lloverá en Gran Parte del País: Se Espera Caída de Granizo y Descargas Eléctricas

Para este martes 14 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país.
Las precipitaciones estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país.
Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano.
Lluvias en el país
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (centro, sur y suroeste), Coahuila (norte), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sur) y Veracruz (sur).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (norte y sur) y Guerrero (sureste).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
Temperaturas máximas
Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur) y Oaxaca (sur).
De 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).
Clima en el Valle de México
Durante la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco.
Por la tarde, un ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias con chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.